«Боруссия» М — «Фортуна». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Бундеслиги 22 сентября 2019 года

В воскресенье, 22 сентября, менхенгладбахская «Боруссия» будет принимать на своем поле «Фортуну» в рамках пятого тура немецкой Бундеслиги. Начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Фортуна».

«Боруссия» М

«Боруссия» финишировала в минувшем чемпионате Германии на пятой строке, отстав от четвертого лигачемпионовского места на три очка.

В новом сезоне «черно-бело-зеленые» провели шесть официальных поединков. Начали они с победы над «Зандхаузеном» (1:0) в Кубке страны.

Затем в первом туре Бундеслиги подопечные Марко Розе поделили очки с «Шальке» (0:0) в домашней игре и одолели на выезде «Майнц» со счетом 3:1.

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Далее последоало поражение дома от «Лейпцига» (1:3) и выездной успех против «Кельна» (1:0) в прошлую субботу. 19 сентября «Боруссия» стартовала в Лиге Европы, получив разгром в родных стенах от «Вольфсберга» — 0:4. Соперник из Австрии просто выжал максимум из своих моментов, играя вторым номером.

«Фортуна»

После четырех туров «Фортуна» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда одержала лишь одну победу и проиграла две встречи при одной ничьей.

На старте сезона клуб одержал выездную победу над «Вердером» (3:1). Однако затем «F95» проиграли «Байеру» на своем поле 1:3, а после этого уступили в гостях «Айнтрахту» — 1:2.

В прошлом туре «Фортуна» на своем поле сыграла вничью с «Вольфсбургом» — 1:1. Гости играли более уверенно, но добыть три очка все равно не смогли.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1.70, тогда как успех гостей оценивается в 4.90, а ничья — в 4.10.

«Боруссия» обязана реабилитироваться после еврокубкового провала, а домашний матч с середняком — отличная возможность сделать это. Предлагаем поставить на победу «Боруссии» за 1.70. 0