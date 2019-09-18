«Байер» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года

В среду, 18 сентября в Леверкузене на «Бай-Арене» местный «Байер» сыграет с московским «Локомотивом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по Москве. Прогноз на «Байер» — «Локомотив».

«Байер»

Леверкузенский клуб начал сезон уверенной гостевой победой в матче 1-го раунда Кубка Германии над «Алеманией» со счетом 4:1.

В чемпионате «Байер» стартовал домашней победой над «Падерборном» (3:2) — леверкузенцы трижды выходили вперед по ходу матча, и выездной победой над «Фортуной» (3:1) — три гола гости забили до перерыва.

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В последних матчах дела пошли хуже — подопечные Петера Боса дома не справились с «Хоффенхаймом» (0:0), а затем на выезде были разгромлены дортмундской «Боруссией» (0:4), трижды пропустив после перерыва.

После 4-х туров «Байер» с 7 очками занимает 8 место в таблице Бундеслиги. Разница мячей 6-7.

В сезоне 2016/17 аптекари играли в группе Лиги чемпионов с ЦСКА, дважды сыграв вничью 2:2 и 1:1, а в прошлом сезоне «Байер» в 1/16 финала Лиги Европы уступил «Краснодару», также дважды сыгра вничью: 0:0 на выезде и 1:1 дома.

«Локомотив»

Москвичи начали август с выездной победы над «Крыльями Советов» (2:1), вырванной на последних минутах.

Затем были повержены «Урал» (4:0) дома и «Динамо» в гостях — 1:2. Победу над бело-голубыми снова удалось вырвать в концовке.

Выездной матч с «Краснодаром» закончился вничью 1:1. Забив быстрый гол, москвичи пропустил и едва не проиграли. А вот в домашнем матче с «Ростовом» уйти от поражения не удалось — 1:2.

В последнем матче «Локомотив» одержал непростую гостевую победу над «Сочи» (1:0) и после 9 туров с 17 очками идет на 5-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 14-8.

Лучший бомбардир с 4 голами — Гжегож Крыховяк. 3 гола и передача у Алексея Миранчука, 2 мяча и пас у Антона Миранчука, но оба брата не сыграют из-за травм. Под вопросом участие Бенедикта Хеведеса.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Локомотив» провел товарищеский матч с «Байером» в 2014 году, уступив 1:3. Если говорить о немецких командах, до в прошлом розыгрыше ЛЧ «Локомотив» дважды проиграл «Шальке».

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Байера» — 1.40, победа «Локомотива» — 8.25, ничья в основное время — 4.85.

Пусть «Байер» уже не является одним из лидеров Бундеслиги, но и «Локомотив» не сделал качественного скачка по сравнению с провальным прошлым евросезоном, к тому же потерял ключевых игроков. Прогнозируем, что леверкузенцы одержат домашнюю победу.

Матч может быть результативным, команды часто забивают и пропускают в концовках матчей. Интересны варианты «обе забьют» за 2.05 и «больше голов во втором тайме» за 2,10 0