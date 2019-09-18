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    «Атлетико» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Ювентус
    Прогноз на «Атлетико» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 18 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Ювентус».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 18 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Атлетико»

    По завершении четырех туров испанской Примеры «матрасники» упустили лидерство в чемпионате. С 9 баллами в активе команда занимает 2 строчку в турнирной таблице, отставая от «Севильи» на 1 пункт.

    Начался сезон для подопечных Диего Симеоне удачно. В первой дуэли в рамках Ла Лиги «Атлетико» минимально обыграл «Хетафе» (1:0).

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    Затем в Леганесе «индейцы» одолели одноименную команду (0:1). В третьем туре мадридцы в непростом матче взяли верх над «Эйбаром» (3:2).

    Ну а потеряли очки «матрасники» в выездном поединке против «Реала Сосьедад» (2:0).

    «Ювентус»

    На сегодняшний день коллектив из Турина принял участие лишь в трех встречах в итальянской Серии А. Заработав 7 очков, «Юве» отстал от лидера чемпионата «Интера» на 2 балла.

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  • 12/09/2019

    • В стартовом матче в рамках домашнего первенства «зебры» отправились в гости к «Парме». В той встрече подопечные Сарри минимально переиграли соперника (0:1).

    Затем благодаря курьезному автоголу на 92 минуте туринцы одолели «Наполи» (4:3).

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    А в поединке третьего тура во Флоренции «Ювентус» сразился с «Фиорентиной». Но голов зрители не увидели, итоговый счет — 0:0.

    Прогноз

    На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,44, на ничью — 3,10, а на победу «Ювентуса» — 3,30.

    Наш прогноз на матч — тотал матча 2 или 3 гола с коэффициентом 2,03. 0

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    «Атлетико» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года. Прогноз на «Атлетико» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03
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