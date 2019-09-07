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    Поднимется ли Исландия на первое место в группе?

    Исландия — Молдова. Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч Евро-2020 7 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Исландии
    Прогноз на Исландия — Молдова
    Команда Хамрена идет на третьем месте
    7 сентября в группе H квалификационного раунда Евро-2020 состоится противостояние между Исландией и Молдовой. Матч будет проходить в городе Рейкьявик на стадионе «Лаугардалсволлюр». Начало в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Исландия — Молдова.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 07 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.27
  • X
  • 6.25
  • 2
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    Исландия

    В турнирной таблице группы H сборная Исландии занимает третье место. Сборная имеет на своем счету девять набранных очков по итогам четырех туров — столько же и у первых двух команд в секстете.

    Команда Эрика Хамрена начала отборочный турнир с выездной победы над сборной Андорры (2:0). После этого «Викинги» на «Стад де Франс» потерпели крупное поражение от лидера группы сборной Франции (0:4).

    Вторую победу коллектив одержал в домашнем поединке, когда была повержена Албания с минимальным результатом — 1:0. После этого он победил дома Турцию (2:1).

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    Молдова

    Сборная Молдовы в первом туре отбора на Евро-2020 вполне ожидаемо потерпела поражение от команды Франции (1:4).

    Пропустив по голу от Антуана Гризманна, Рафаэля Варана, Оливье Жиру и Килиана Мбаппе, подопечные Александра Спиридона ответили единственным точным ударом Владимира Амброса.

    Еще меньше команду пожалели турки, разгромившие ее с результатом 4:0. И только после этого она сумела набрать первые очки, выиграв 1:0 дома у Андорры.

    Тем не менее, уже в следующем туре случилось очередное поражение. В гостевом поединке молдаване уступили Албании (0:2) и теперь занимают пятое место в секстете.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 12,0, а ничья — в 6,5.

    Рекомендуем ставить на то, что Исландия выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 2,75. 0

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    Исландия — Молдова. Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч Евро-2020 7 сентября 2019 года. Прогноз на Исландия — Молдова. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.75
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