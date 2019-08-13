«Русенборг» — «Марибор». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

Во вторник, 13 августа, в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов, норвежский «Русенборг» на своем поле примет словенский «Марибор». Начало игры — в 20:00 по мск. Прогноз на «Русенборг» — «Марибор».

«Русенборг»

Чемпион Норвегии положил на лопатки словенского победителя в первом поединке на его территории со счетом 3:1. Все мячи в этой встречи были забиты во втором тайме.

После еврокубкового матча «маленькие тролли» сыграли и матч чемпионата Норвегии, где на своем поле разгромили «Тромсе» — 5:2, продлив т.с. беспроигрышную серию до четырех встреч кряду.

На данный момент клуб из Тронхейма идет на пятой позиции после 17 туров, отставая от первой позиции на восемь пунктов.

Норвежский коллектив в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже успел убрать со своей дороги двоих соперников. Сперва «Русенборг» разделался с североирландским «Линфилдом» (4:0 и 2:0), а затем одолел белорусский БАТЭ (2:0 и 1:2).

«Марибор»

«Марибор» также выбил из этого розыгрыша Лиги чемпионов двоих соперников. На первом этапе отбора он справился с исландским «Валюром» (2:0 и 3:0).

На следующей стадии «фиолетовые» прошли шведский АИК. В Словении «фиалки» победили со счетом 2:1, в Стокгольме основное время принесло победу шведам с таким же результатом, а в овертайме команды обменялись голами, итог 2:3, и выход словенце в следующий раунд.

Накануне мариборцы обыграли «Табор Сежана» (4:2) в рамках чемпионата Словении, т.с. прервав свою безвыигрышную серию, состоящую на тот момент из четырех игр кряду.

Прогноз на «Русенборг» — «Марибор»

Норвежцы сделали хороший задел в первом поединке, и теперь будут играть на удержание счета. Думаем, что «Русенборг» не будет особо напрягаться, что даст небольшой шанс гостям, на которых можно поставить с форой. 0