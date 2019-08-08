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    Напугают ли «волки» Тарханова?

    «Пюник» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 8 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз на «Пюник» — «Вулверхэмптон»
    Морган Гиббс-Уайт
    В четверг, 8 августа, «Пюник» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Ереване, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Пюник» — «Вулверхэмптон».

    «Пюник»

    Футболисты «Пюника» стартовали в Лиге Европы с противостояния с македонским «Шкопи», с которым дома сыграли вничью (3:3), а на выезде добились победы (2:1).

    Во втором раунде подопечные Александра Тарханова прошли чешский «Яблонец». Одержав победу на своем поле (2:1), армянской команде хватило ничейного результата в Чехии (0:0).

    Новый сезон чемпионата Армении стартовал на минувших выходных, однако «Пюник» ни играл, готовясь к приему английского клуба.

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    За «Пюник» в предстоящем матче не сможет сыграть полузащитник Эрик Варданян, отбывающий дисквалификацию.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» свой турнирный путь в Лиге Европы начал с матчей против «Крусейдерс». «Волкам» удалось победить как дома (2:0), так и в Северной Ирландии (4:1).

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    Во встрече с «горожанами» «Вулверхэмптон» мог пропустить с пенальти еще в первом тайме, но Рахим Стерлинг промахнулся с 11-метровой отметки.

    Этим летом «волки» усилили состав защитником Хесусом Вальехо. Также клуб выкупил контракты нападающего Рауля Хименеса и полузащитника Леандера Дендонкера.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Вулверхэмптона» — 1.20, победа «Пюника» — 16.00, ничья — 6.40.

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    «Волки» — безоговорочные фавориты, поэтому даже в Армении, несмотря на длительный перелет, должны уверенно побеждать.

    Нам кажется, что англичане начнут активно и смогут отличиться уже в первом тайме, а после перерыва закрепят свой успех. Наш прогноз — «гости забьют в обоих таймах» за 1.83.

    Также можно присмотреться к ставке «победа "Вулверхэмптона" и тотал больше 2,5» за 1.76. При этом мы не исключаем, что «Пюник» тоже сможет забить. 0

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    «Пюник» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 8 августа 2019 года. Прогноз на «Пюник» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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