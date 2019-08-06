ПАОК — «Аякс». Прогноз (к. 4.33) и ставки на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 6 августа 2019 года

Во вторник, 6 августа, в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов греческий ПАОК дома примет нидерландский «Аякс». Начало игры — 20:00 по мск. Прогноз на ПАОК — «Аякс».

ПАОК

В минувшем сезоне ПАОК завоевал чемпионский титул в греческой Суперлиге. Тем самым клуб завоевал свои первые за 34 года золотые медали.

Тем не менее, в прошлом сезоне команда участвовала в Лиге чемпионов как вице-чемпион страны. Пройти в групповой этап, однако не удалось, ведь после прохода «Базеля» и московского «Спартака» ее путь перешла «Бенфика».

Грядущий матч для подопечных Абела Феррейры будет первым официальным в новом сезоне. В семи товарищеских поединках межсезонья они потерпели только одно поражение (в первом из них) и выиграли четыре предыдущие встречи.

«Аякс»

«Аякс» также стал чемпионом нидерландской Эредивизии в прошлом сезоне. И хотя клубу для этого не довелось ждать 34 года, пять лет без титула также не давали покоя амстердамцам и их фанатам.

Подробности того, как подопечные Эрика тен Хага провели розыгрыш Лиги чемпионов минувшей кампании, еще свежи в памяти. Едва не опередив в группе «Баварию», они сенсационно прошли «Реал», «Ювентус» и только на последних секундах матча уступили «Тоттенхэму» путевку в финал.

Коллектив уже провел два официальных поединка нового сезона. Сперва в Суперкубке Нидерландов он победил ПСВ (2:0), а затем в первом туре национального чемпионата сыграл вничью 2:2 против «Витесса».

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,6, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Аякс» выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0