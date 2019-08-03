«Манчестер Юнайтед» — «Милан». Прогноз (к. 1.68) и ставки на тоталы матча Международного кубка чемпионов 3 августа 2019 года

В субботу, 3 августа, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Миланом» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет в Кардиффе, начнется в 19:35 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Милан».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» провалил прошлый сезон, ведь в Премьер-лиге финишировал лишь на шестой позиции. Летом ушли Андер Эррера и Антонио Валенсия, зато состав пополнили Дэниел Джеймс и Эрон Уан-Биссака.

Подготовку к новому сезону «красные дьяволы» начали с матчей против «Перт Глори» (2:0) и «Лидса» (4:0).

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В Международном кубке чемпионов манкунианцы начали с победы над «Интером» (1:0), который победили благодаря голу Мейсона Гринвуда.

Во втором матче МКЧ со счетом 2:1 был повержен «Тоттенхэм». В случае победы над грядущим соперником с разницей в три гола или больше манкунианцы выиграют турнир, в противном случае победителем станет «Бенфика».

«Милан»

В прошлом сезоне у команды хватало проблем, но в концовке сезона результаты пошли весьма неплохие.

В заключительном туре был обыгран СПАЛ (3:2), однако соперники в борьбе за ЛЧ выступили не хуже, поэтому «россонери» остались в зоне Лиги Европы.

Итогом сезона стало увольнение Дженнаро Гаттузо, а в июне команду принял экс-наставник «Сампдории» Марко Джампаоло. Что касается трансферов, то из «Реала» пришел защитник Тео Эрнандес (20 млн евро), а у «Эмполи» был куплен хавбек Раде Крунич (8 млн евро). Также был выкуплен у «Аталанты» Франк Кессье.

Пока команда только строится, что показала игра на МКЧ против «Баварии» — разгромное поражение со счетом 0:3.

Далее была встреча с «Бенфикой» и уже не настолько унизительное, но поражение — 0:1. Итальянцы больше владели мячом, однако реализовать свои моменты не сумели.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1.75, тогда как успех гостей оценивается в 4.20, а ничья — в 3.70.

«Россонери» прибавляют, поэтому повторения истории с «Баварией» вряд ли стоит ждать. Тем не менее, забить на турнире все еще не удалось, а против «МЮ» придется сдерживать атаки англичан, которым нужен крупный счет. Вывод — голов много не будет, поэтому предлагаем поставить на тотал матча меньше 3 голов за 1.68. 0