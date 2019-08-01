«Крузейдерс» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Лиги Европы 1 августа 2019 года

В Белфасте на арене «Сивью» состоится ответная игра между местным клубом «Крузейдерс» и английским коллективом «Вулверхэмптон». Матч пройдет в рамках четвертьфинала квалификационного раунда Лиги Европы. Начало в 22:00 по мск. В первой встрече выиграли гости со счетом 2:0. Прогноз на «Крузейдерс» — «Вулверхэмптон».

«Крузейдерс»

Уступив в первом матче, «Крузейдерс» значительно понизил свои шансы на проход в следующий раунд квалификации. В принципе команда еще ни разу в своей истории не проходила дальше второго тура.

На вторые сутки после поражения клуб провел товарищеский матч с «Каррик Рейнджерс», в котором уступил со счетом 5:0. Так что команда потерпела уже второе поражение кряду.

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Хотя до этого «топоры» выиграли 6 поединков подряд. В том числе и две встречи с «Торсхавном» (2:0 и 2:3).

«Крузейдерс» — это скромный клуб из Северной Ирландии, который имеет недостаточную глубину состава. Вряд ли команде по силам отыграть 2 мяча у подопечных Эспирито Санту.

«Вулверхэмптон»

«Волки» громко ворвались в элиту английского футбола, сразу же заняв место в зоне Лиги Европы. Намерения у гостей серьезные, поэтому они точно не станут спотыкаться на таком сопернике. Несмотря на счет 2:0 в пользу, Санту вряд ли поведет глубокую ротацию состава.

Отдельно стоит отметить, что в трансферный период клуб неплохо усилился, подписав нападающего Патрика Кутроне, хавбека Леандера Дендокера и защитника Хесуса Вальехо.

За лето «вулвс» провели 3 поединка, в которых они смогли оставить свои ворота в неприкосновенности. Если они выиграют в Белфасте, то это будет четвертая победа кряду.

Мощный старт с победы над «Ньюкаслом» со счетом 0:4 несомненно придал уверенности всем футболистам. Кроме того, в рамках второго тура Премьер-лига Трофи «оранжево-черные» одолели «Ман Сити». Так что гости явно находятся в хорошей кондиции.

Прогноз

29.0 и 1.09 — вот так букмекеры оценивают шансы обеих команд. В графе «ничья» указан коэффициент 10.0.

«Вулверхэмптон» не отпустит соперника. Команда умеет держать оборону, при этом и с атакой у нее все в порядке. Чужие стены вряд ли могут напугать «волков», так что сюрпризов в матче ждать не стоит.

В первой встрече гости уверенно контролировали игру, дав сопернику нанести лишь один удар по воротам, да и тот не пошел в створ. Победу коллектив одержал в обоих таймах. Предлагаем такой же вариант для ставки на эту игру — «Вулверхэмптон» выиграет оба тайма за 1.85. 0