АПОЭЛ — «Сутьеска». Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля 2019 года

АПОЭЛ
Чемпион Кипра одержал гостевую победу над «Сутьеской» в первом поединке со счетом 1:0. Единственный гол киприоты провели в конце первого тайма с пенальти.
Для «легенд» это был первый официальный поединок в этом сезоне. До этого матча АПОЭЛ играл только товарищеский игры, проведя четыре спарринга.
В этих встречах киприоты трижды проиграли и один раз выиграли. Примечательно, что поражения пришлись от коллективов средней руки, а обыграть удалось самого чемпиона Украины — «Шахтер» (1:0).
«Сутьеска»
Чемпион Черногории в этом сезоне установил историческое достижение на евроарене, пройдя один раунд в Лиге чемпионов.
На предыдущем этапе квалификации самого престижного еврокубка клуб из Никшича смог выбить братиславский «Слован» из Словакии, одолев его по пенальти.
Оба поединка против словаков закончились со счетом 1:1. Примечательно, что в ответной игре, которая прошла в Черногории, «Сутьеска» смогла отыграться за считанные секунды до конца встречи.
Прогноз на АПОЭЛ — «Сутьеска»
В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу АПОЭЛя в основное время предлагают — 1.10.
На викторию «Сутьески» дают — 26.00, ничья оценена — в 9.60.
Проход: АПОЭЛя — 1.01; «Сутьески» — 25.5.
Киприоты и в ответном поединке должны подтвердить свой статус фаворита, обыграв своего оппонента. Думаем, что АПОЭЛ это сделает «всухую». 0