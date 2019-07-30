ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Локомотив»Страсти вокруг ВАРа. ЦСКА одержал победу благодаря видеоповтору ЦСКА — «Локомотив»РПЛ. ЦСКА выиграл столичное дерби, «Зенит» одолел «Оренбург», «Спартак» уступил «Тамбову» Петербуржцы одерживают третью победу подряд в РПЛ«Зенит» единственный в лиге, кто не теряет очки
  • 11:13
    • «Фламенго» интересен форвард «Спартака»
  • 09:45
    • ЦСКА интересен полузащитник ПСВ
  • 09:27
    • Павлюченкова и Александрова улучшили позиции в рейтинге WTA
  • 09:13
    • Рублев поднялся в топ-50 рейтинга АТР
  • 08:56
    • Де Минаур выиграл турнир в Атланте
  • 08:44
    • «Спартак» готовит предложение по Тилю
  • 08:27
    • «Реал» передумал продавать Хамеса
    Все новости спорта

    АПОЭЛ без проблем выйдет в следующий раунд ЛЧ

    АПОЭЛ — «Сутьеска». Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на АПОЭЛ
    Прогноз на АПОЭЛ — «Сутьеска»
    Томас де Висенти
    Кипрский АПОЭЛ в ответном матче 2-го раунда отбора Лиги чемпионов 30 июля дома примет черногорскую «Сутьеску». Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на АПОЭЛ — «Сутьеска».

    АПОЭЛ

    Чемпион Кипра одержал гостевую победу над «Сутьеской» в первом поединке со счетом 1:0. Единственный гол киприоты провели в конце первого тайма с пенальти.

    Для «легенд» это был первый официальный поединок в этом сезоне. До этого матча АПОЭЛ играл только товарищеский игры, проведя четыре спарринга.

    В этих встречах киприоты трижды проиграли и один раз выиграли. Примечательно, что поражения пришлись от коллективов средней руки, а обыграть удалось самого чемпиона Украины — «Шахтер» (1:0).

    «Сутьеска»

    Чемпион Черногории в этом сезоне установил историческое достижение на евроарене, пройдя один раунд в Лиге чемпионов.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    На предыдущем этапе квалификации самого престижного еврокубка клуб из Никшича смог выбить братиславский «Слован» из Словакии, одолев его по пенальти.

    Все прогнозы на футбол

    Оба поединка против словаков закончились со счетом 1:1. Примечательно, что в ответной игре, которая прошла в Черногории, «Сутьеска» смогла отыграться за считанные секунды до конца встречи.

    Прогноз на АПОЭЛ — «Сутьеска»

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу АПОЭЛя в основное время предлагают — 1.10.

    На викторию «Сутьески» дают — 26.00, ничья оценена — в 9.60.

    Проход: АПОЭЛя — 1.01; «Сутьески» — 25.5.

    Киприоты и в ответном поединке должны подтвердить свой статус фаворита, обыграв своего оппонента. Думаем, что АПОЭЛ это сделает «всухую». 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Рубин — Ахмат
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Линкольн — Арарат-Армения
  • Завтра в 18:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Судува — Тре Пенне
  • Завтра в 18:45
    •  1.54
  • Прогноз на матч Дюделанж — Шкендия
  • Завтра в 18:55
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Селтик
  • Завтра в 20:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — ЧФР Клуж
  • Завтра в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Базель — ПСВ
  • Завтра в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Валлетта — Ференцварош
  • Завтра в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Виктория Пльзень
  • Завтра в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Диего Коста — герой матча
  • «Реал» унижен в США. «Атлетико» воспользовался настроем соперника
    • 13:44 27/07/2019     Ромелу Лукаку
  • Вышедший из моды. Почему Лукаку больше не нарасхват?
    • 18:55 25/07/2019     Фрагмент матча
  • Канонада не загремела. «Арсенал» начал европоход с поражения
    • 12:00 26/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    АПОЭЛ — «Сутьеска». Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 30 июля 2019 года. Прогноз на АПОЭЛ — «Сутьеска». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.44
    Тоже интересно
    Олег Кононов Футбол Первое поражение Кононова. У «Спартака» было четыре штанги и перекладиныСМИ — о поражении «Спартака» от «Тамбова» в Саранске 27/07/2019 в 23:190
  • 00:03
    • «Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов
  • 21:03
    • Пенальти после видеоповтора принес ЦСКА победу над «Локо»
  • 11:27
    • «Реал» представил резервную форму на новый сезон
    Диего Коста — герой матча Футбол «Реал» унижен в США. «Атлетико» воспользовался настроем соперникаРеакция испанских СМИ на разгромную победу «Атлетико» над «Реалом» в матче Международного кубка чемпионов 27/07/2019 в 13:440
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Зенит» набирать очки?
  • 3.31
    •
  • 09:58
    • Уайлдер хочет провести бой с Фьюри в США
  • 08:13
    • «Арсенал» близок к подписанию Эвертона
  • 23:50
    • Бистрович: Мы немного устали и подсели в концовке
    Маурицио Сарри Футбол На верном пути. Сарри предстоит сделать «Ювентус» лучшей командой ЕвропыМаурицио Сарри стал частью глобальной смены курса туринского клуба 26/07/2019 в 19:300
  • 23:01
    • Киевское «Динамо» победило в матче за Суперкубок Украины
  • 21:55
    • «Химки» сыграли вничью с «Ротором», сохранив лидерство в ФНЛ
  • 21:10
    • «Наполи» крупно обыграл «Ливерпуль» в товарищеском матче
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие