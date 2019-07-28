«Чикаго Файр» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз (2.12) и ставки на матч чемпионата США по футболу 28 июля 2019 года

В воскресенье, 28 июля, в рамках чемпионата США по футболу, «Чикаго Файр» сыграет с «Ди Си Юнайтед». Начало поединка — в 03:00 мск. Прогноз на «Чикаго Файр» — «Ди Си Юнайтед».

«Чикаго Файр»

Хозяева встречи на данный момент располагаются в нижней части турнирной таблицы восточной конференции, занимая 10 строчку и имея в своем активе 23 очка. Последняя встреча регулярного чемпионата завершилась поражением (0:2).

После «Чикаго Файр» провели поединок в рамках 1/4 финала Кубка Североамериканских лиг, где также потерпели поражение (0:2).

«Ди Си Юнайтед»

«Ди Си Юнайтед» является одним из лидеров восточной конференции, занимая третью строчку с 35 очками.

Все прогнозы на футбол

Последние две встречи гости провели по-разному: сначала крупно был обыгран клуб «ФК Цинциннати» (4:1), а после черно-красные уступили «Атланте» (0:2).

Прогноз

В этом календарном году команды уже встречались на поле «Ди Си Юнайтед», где сыграли в результативную ничью (3:3). Букмекеры несправедливо оценивают шансы команд.

Учитывая расположение в разных полюсах турнирной таблицы и статистику личных встреч, предполагаем, что «Ди Си Юнайтед» не проиграет.

Предлагаем поставить на X2 за 2.12 0