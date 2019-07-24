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    Отберет ли «Чертаново» первые очки в сезоне у «Ротора»?

    «Чертаново» — «Ротор». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч ФНЛ 24 июля 2019 года

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    Прогноз на «Чертаново» — «Ротор»
    «Чертаново» — «Ротор»: фрагмент матча прошлого сезона
    В среду, 24 июля, в четвертом туре первенства первой российской лиги «Чертаново» дома сыграет с волгоградским «Ротором». Начало поединка — в 19:00 по мск. Прогноз на «Чертаново» — «Ротор».

    «Чертаново»

    Московская команда в прошлом розыгрыше ФНЛ заняла пятое место, отстав от четвертой стыковой позиции всего лишь на один балл.

    Этот чемпионат «чертята» начали с двух побед. В первом туре они одолели новичка «Чайку» на ее поле (1:0), а во втором игровом дне дома переиграли «Енисей» (2:1), выбывшим из РПЛ.

    В третьем матче нового сезона «Чертаново» расписало мировую с «Факелом» в Воронеже со счетом 0:0. И с семи очками дружина Игоря Осинькина находится на седьмой позиции в турнирной таблице ФНЛ.

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    • В 19 домашних матчах минувшего сезона первой лиги «бело-синим» добыли десять побед, четыре ничейных результата и столько же раз проиграли.

    «Ротор»

    Клуб из Волгограда финишировал на 11-й строке в прошлом чемпионате первой российской лиги. Волгоградцы опередили зону вылета на восемь пунктов.

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    А в этом розыгрыше ФНЛ «сине-голубые» победили во всех трех поединках. И с девятью баллами «Ротор» после трех туров разместился на второй позиции в турнирной таблице.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Подопечные Игоря Меньщикова сначала обыграли в Курске «Авангард» со счетом 3:0, затем дома одолели «Текстильщик» (3:2), а в последнем игровом дне разгромили в Красноярске «Енисей» — 3:0.

    19 гостевых матчей минувшего розыгрыша ФНЛ принесли «Ротору» всего лишь четыре виктории, восемь игр он закончил вничью и семь раз проиграл.

    В прошлом чемпионате «Ротор» на своей территории проиграл «Чертаново» со счетом 1:2, а в Москве команды сыграли вничью — 1:1.

    Прогноз на «Чертаново» — «Ротор»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ротора» — 2.20, победа «Чертаново» — 3.35, ничья — 3.15.

    Прогнозируем, что «Чертаново», которое сильно играет у себя дома, сможет отобрать очки у одного из лидеров первенства. 0

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    «Чертаново» — «Ротор». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч ФНЛ 24 июля 2019 года. Прогноз на «Чертаново» — «Ротор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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