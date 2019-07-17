«ЧФР Клуж» — «Астана». Прогноз (к. 1.45) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 16 июля 2019 года

В среду, 17 июля, в ответном поединке 1-го отборочного этапа Лиги чемпионов румынский «ЧФР Клуж» сразится с чемпионом Казахстана «Астаной». Начало встречи — 21:00 по Москве. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Астана».

«ЧФР Клуж»

Матч в Казахстане завершился минимальной победой «Астаны» со счетом 1:0. В равной игре удача улыбнулась хозяевам, которые смогли забить в середине второго тайма.

После поединка ЛЧ «Клуж» провел встречу первого круга в румынском первенстве, где в домашней игре поделил очки с «Политехникой» — 1:1.

В прошлом розыгрыше чемпионской лиги 5-кратный чемпион Румынии был выбит уже первым соперником. Во втором отборочном раунде он уступил дорогу чемпиону Швеции «Мальме» (0:1 и 1:1) и отправился в Лигу Европы.

Первого соперника во втором по значимости евротурнире румыны прошли очень легко, одолев в двух играх армянский «Алешкерт» (5:0 и 2:0), но на следующем этапе дважды проиграли люксембуржскому «Дюделанжу» (2:3 и 0:2).

«Астана»

«Астана» пропускала тур национального первенства после матча Лиги чемпионов. И уступила лидерство «Тоболу», который теперь опережает клуб из города Нур-Султан на один балл при игре в запасе.

«Желто-голубые» за последние пять сезонов всегда выходили в групповой этап евротурниров — один раз в Лиге чемпионов и трижды в Лиге Европы.

Один раз, а именно в сезоне 2017/17, казахи даже смогли выйти из группы. Но уже на первой стадии плей-офф они были повержены португальским«Спортингом» — 1:3 и 3:3.

В прошлом сезоне «Астана» преодолела два отборочных раунда, но на третьем этапе была выбита хорватским «Динамо» (0:2 и 0:1), после чего переместилась в Лигу Европы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Победив в раунде плей-офф кипрский АПОЭЛ казахская команда пробилась на групповой этап, в котором с украинским «Динамо», французски «Ренном» и чешским «Яблонецем» с восемью очками финишировала на третьем месте.

Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Астана»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «ЧФР Клуж» в основное время предлагают — 1.77.

На викторию «Астаны» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.45.

Проход: «ЧФР Клуж» — 2.60; «Астаны» — 1.45.

Прогнозируем, что чемпион Казахстана сможет удержать свое преимущество и выйдет в следующий раунд. Также еще предлагаем поставить, что в этом поединке забьют обе команды. 0