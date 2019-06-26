Нигерия — Гвинея. Прогноз и ставки на матч Кубка африканских наций

26 июня в рамках второго тура группового этапа КАН встретятся сборные Нигерии и Гвинеи. Матч пройдет на стадионе «Александрия» в Египте. Начало встречи — в 17.30 мск. Прогноз на Нигерия — Гвинея.

Нигерия

Сборная Нигерии вышла в финальную часть Кубок африканских наций через отборочный турнир. В групповом этапе квалификации подопечным Гернота Рора удалось занять первое место.

В соперники «Супер Орлам» выпали команды Сейшельских островов, Ливии и ЮАР. В итоге они уступили только в одном матче (против ЮАР дома), один поединок свели вничью (с тем же оппонентом), победив в остальных четырех играх.

Накануне старта в КАНе коллектив не сумел выиграть в двух контрольных встречах против Зимбабве (0:0) и Сенегала (0:1). Но в первом туре континентального турнира он все же победил Бурунди (1:0).

Гвинея

Сборная Гвинеи пробилась в финальную часть Кубок африканских наций сквозь сито квалификации. В групповом этапе отбора подопечные Поля Пута сумели выиграть свой квартет.

Соперниками команды в ней были Руанда, Центральноафриканская Республика и Кот-д'Ивуар. В итоге она не проиграла ни одного матча, сыграв вничью с каждым из конкурентов, но дома — только против ивуарийцев.

Тем не менее, перед началом выступлений на КАН коллектив не знал побед в пяти матчах кряду. Не стал исключением и дебютный поединок на континентальном турнире, где у него очки отобрал Мадагаскар — 2:2.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех номинальных гостей оценивается в 4,80, а ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что Нигерия выиграет, и обе команды забьют за 4,50. 0