ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани АлвесДани Алвес: куда податься? Ромелу ЛукакуТрансферный дайджест. 18-24 июня Серхио АгуэроСкалони вышел из ловушки Сампаоли. Аргентина и Месси в четвертьфинале
  • 23:58
    • «Динамо» продлило контракт с Хохловым
  • 23:42
    • Сборная России сохраняет лидерство в медальном зачете Европейских игр-2019
  • 23:27
    • Фарфан выбыл до конца Кубка Америки
  • 23:15
    • Российские баскетболисты завоевали золото Европейских игр-2019
  • 22:59
    • Промес перешел в «Аякс»
  • 21:01
    • Зе Луиш может продолжить карьеру в Китае
  • 20:45
    • Глушаков хочет перейти в «Ростов» — СМИ
    Все новости спорта

    Окажется ли Гвинея крепким орешком для Нигерии?

    Нигерия — Гвинея. Прогноз и ставки на матч Кубка африканских наций

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Нигерии
    Прогноз на Нигерия — Гвинея
    Нигерия выиграла в первом туре
    26 июня в рамках второго тура группового этапа КАН встретятся сборные Нигерии и Гвинеи. Матч пройдет на стадионе «Александрия» в Египте. Начало встречи — в 17.30 мск. Прогноз на Нигерия — Гвинея.

    Нигерия

    Сборная Нигерии вышла в финальную часть Кубок африканских наций через отборочный турнир. В групповом этапе квалификации подопечным Гернота Рора удалось занять первое место.

    В соперники «Супер Орлам» выпали команды Сейшельских островов, Ливии и ЮАР. В итоге они уступили только в одном матче (против ЮАР дома), один поединок свели вничью (с тем же оппонентом), победив в остальных четырех играх.

    Накануне старта в КАНе коллектив не сумел выиграть в двух контрольных встречах против Зимбабве (0:0) и Сенегала (0:1). Но в первом туре континентального турнира он все же победил Бурунди (1:0).

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Гвинея

    Сборная Гвинеи пробилась в финальную часть Кубок африканских наций сквозь сито квалификации. В групповом этапе отбора подопечные Поля Пута сумели выиграть свой квартет.

    Соперниками команды в ней были Руанда, Центральноафриканская Республика и Кот-д'Ивуар. В итоге она не проиграла ни одного матча, сыграв вничью с каждым из конкурентов, но дома — только против ивуарийцев.

    Тем не менее, перед началом выступлений на КАН коллектив не знал побед в пяти матчах кряду. Не стал исключением и дебютный поединок на континентальном турнире, где у него очки отобрал Мадагаскар — 2:2.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех номинальных гостей оценивается в 4,80, а ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что Нигерия выиграет, и обе команды забьют за 4,50. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Нет тренера, нет капитана, нет игроков. Сборная Аргентины в упадке
    • 23:08 23/06/2019     Денис Глушаков
  • Лето перемен «Спартака». Глушаков и Комбаров покинули «красно-белых»
    • 11:56 20/06/2019     Леонид Федун
  • Новые обещания. Федун вновь заговорил о передаче «Спартака» болельщикам
    • 18:57 20/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Нигерия — Гвинея. Прогноз и ставки на матч Кубка африканских наций. Прогноз на Нигерия — Гвинея. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Нет тренера, нет капитана, нет игроков. Сборная Аргентины в упадкеАргентинская сборная переживает серьезный кризис 23/06/2019 в 23:080
  • 00:54
    • Кубок Африки-2019: ничья Туниса и Анголы, разгром от Мали
  • 20:30
    • Суперкубок России покажет Первый канал
  • 20:10
    • Дзюдоист Адамян стал чемпионом Европейских игр-2019
    Роберто Фирмино Футбол Бразилия ушла из-под давления. Команда Тите завершила групповой этап победой над ПеруБразильцы отправили в ворота соперника пять мячей и заняли первое место в группе A 23/06/2019 в 14:550
  • Экспресс дня

  • Как стартуют на КАН Кот-д'Ивуар и Тунис?
  • 3.75
    •
  • 20:33
    • «Локомотив» обыграл «Аустрию» в товарищеском матче
  • 20:20
    • Кот-д'Ивуар обыграл ЮАР на Кубке Африки
  • 19:45
    • Италия будет принимать Олимпийские игры-2026
    Неймар Футбол Следующий клуб Неймара. Плюсы и минусы «МЮ», «Барселоны» и «Реала»Похоже, бразильский футболист покинет «Пари Сен-Жермен» 22/06/2019 в 22:560
  • 19:16
    • Щенников получил перелом лодыжки
  • 19:29
    • Гаспарян покинула турнир в Истбурне
  • 16:57
    • «МЮ» отказал ПСЖ в обмене Неймара на Погба
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие