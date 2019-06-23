Колумбия — Парагвай. Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч Кубка Америки 23 июня 2019 года

В третьем туре групповой стадии Кубка Америки-2019 сборная Колумбии встретится со сборной Парагвая. Матч пройдет 23 июня на стадионе «Фонте Нова» в Сальвадоре. Прогноз на Колумбия — Парагвай.

Сборная Колумбии

Сборная Колумбии подходит к матчу третьего тура группового этапа Кубка Америки с четырьмя победами кряду. Причем все были добыты без пропущенных мячей.

Перед стартом турнира подопечные Карлуша Кейруша в товарищеских матчах разгромили Панаму (3:0) и Перу (3:0).

На Кубке Америки Колумбия сперва всухую обыграла Аргентину — 2:0 (забивали Рохер Мартинес и Дуван Сапата), а затем благодаря точному удару того же Сапаты переиграла Катар — 1:0.

После двух туров колумбийцы обеспечили себе уже не только выход из группы, но и первое место в ней. Ближайшего преследователя Парагвай Колумбия опережает на 4 очка.

Сборная Парагвая

Сборная Парагвая в рамках подготовки к турниру также провела два матча и не проиграла в них. Подопечные Эдуардо Бериццо сыграли вничью с Гондурасом (1:1) и обыграли Гватемалу (2:0).

На Кубке Америки Парагвай оба раза сыграл вничью, хотя, безусловно, мог добиться большего. В матче против Катара парагвайцы вели в счете после голов Оскара Кардосо и Дерлиса Гонсалеса, но упустили свое преимущество в конце встречи — 2:2.

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В матче против Аргентины Парагвай также лидировал в счете благодаря голу Ричарда Санчеса, но затем Лео Месси с пенальти счет сравнял, а Дерлис Гонсалес не реализовал одиннадцатиметровый, упустив шанс вновь вывести свою команду вперед — 1:1.

В итоге после двух туров у сборной Парагвая в активе 2 очка и третье место в группе В. Парагвайцы на 1 очко опережают Катар и Аргентину.

Прогноз

На победу Колумбии букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничейный результат — 3,40, а на успех Парагвая — 2,65.

Наш прогноз на матч — Колумбия не проиграет с коэффициентом 1,52.

Также можно поставить на то, что обе забьют с коэффициентом 1,79. 0