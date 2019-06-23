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    Сможет ли Парагвай обыграть Колумбию?

    Колумбия — Парагвай. Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч Кубка Америки 23 июня 2019 года

    Прогнозы на сборную Колумбии Прогнозы на сборную Парагвая Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз на Колумбия — Парагвай
    Радамель Фалькао
    В третьем туре групповой стадии Кубка Америки-2019 сборная Колумбии встретится со сборной Парагвая. Матч пройдет 23 июня на стадионе «Фонте Нова» в Сальвадоре. Прогноз на Колумбия — Парагвай.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа B 23 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.65
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    Сборная Колумбии

    Сборная Колумбии подходит к матчу третьего тура группового этапа Кубка Америки с четырьмя победами кряду. Причем все были добыты без пропущенных мячей.

    Перед стартом турнира подопечные Карлуша Кейруша в товарищеских матчах разгромили Панаму (3:0) и Перу (3:0).

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    • На Кубке Америки Колумбия сперва всухую обыграла Аргентину — 2:0 (забивали Рохер Мартинес и Дуван Сапата), а затем благодаря точному удару того же Сапаты переиграла Катар — 1:0.

    После двух туров колумбийцы обеспечили себе уже не только выход из группы, но и первое место в ней. Ближайшего преследователя Парагвай Колумбия опережает на 4 очка.

    Сборная Парагвая

    Сборная Парагвая в рамках подготовки к турниру также провела два матча и не проиграла в них. Подопечные Эдуардо Бериццо сыграли вничью с Гондурасом (1:1) и обыграли Гватемалу (2:0).

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    На Кубке Америки Парагвай оба раза сыграл вничью, хотя, безусловно, мог добиться большего. В матче против Катара парагвайцы вели в счете после голов Оскара Кардосо и Дерлиса Гонсалеса, но упустили свое преимущество в конце встречи — 2:2.

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    В матче против Аргентины Парагвай также лидировал в счете благодаря голу Ричарда Санчеса, но затем Лео Месси с пенальти счет сравнял, а Дерлис Гонсалес не реализовал одиннадцатиметровый, упустив шанс вновь вывести свою команду вперед — 1:1.

    В итоге после двух туров у сборной Парагвая в активе 2 очка и третье место в группе В. Парагвайцы на 1 очко опережают Катар и Аргентину.

    Прогноз

    На победу Колумбии букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничейный результат — 3,40, а на успех Парагвая — 2,65.

    Наш прогноз на матч — Колумбия не проиграет с коэффициентом 1,52.

    Также можно поставить на то, что обе забьют с коэффициентом 1,79. 0

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    Колумбия — Парагвай. Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч Кубка Америки 23 июня 2019 года. Прогноз на Колумбия — Парагвай. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.52
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