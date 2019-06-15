«Гуанчжоу Фули» — «Ухань Чжоэр». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч китайской Суперлиги 15 июня 2019 года

В субботу, 15 июня, в поединке 13-го тура китайской Суперлиги «Гуанчжоу Фули» на своем поле примет «Ухань Чжоэр». Начало игры — в 14:35 по Москве. Прогноз на «Гуанчжоу Фули» — «Ухань Чжоэр».

«Гуанчжоу Фули»

Команда из провинции провинции Гуандун после 12-ти туров высшего китайского дивизиона идет на девятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 15 очков.

Подопечные Драгана Стойковича в последних двух поединках чемпионата набрали только один балл. Сначала они на выезде проиграли «Шаньдун Лунен» со счетом 1:3, а в последней игре первенства поделили дома очки с «Хэбэй Чайна Форчун» (2:2).

До этих двух встреч «Гуанчжоу Фули» одержал две виктории кряду, поочередно одолев команды из нижней чести турнирной таблицы.

В текущем розыгрыше Суперлиги клуб из города Гуанчжоу на своем поле еще не проигрывал, выиграв три встречи при двух ничейных результатах, при разнице мячей — 13:8.

«Ухань Чжоэр»

«Ухань Чжоэр» имеет также 15 пунктов, но расположился строкой выше в турнирной таблице, чем их предстоящий соперник.

«Оранжево-черные» на данный момент имеют 3-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Китая, где они две игры выиграли и одну свели вничью.

Сперва дружина Ли Те поочередно одолела «Тяньцзинь Сунцзян» (2:1) и «Шеньчжэнь» (2:0), а также расписала мировую с «Хенань Цзянье» (0:0).

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Четыре гостевых поединках текущей Суперлиги принесли команде из провинции Хубэй одну победу и три поражения, разница забитых и пропущенных — 4:8.

Последний раз эти команды играли между собой в высшем китайском дивизионе в 2013 году. И тогда дважды победу праздновал «Гуанчжоу Фули» (5:1 и 2:0).

Прогноз на «Гуанчжоу Фули» — «Ухань Чжоэр»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной хозяевам. На победу «Гуанчжоу Фули» предлагают — 1.75.

На победу «Ухань Чжоэр» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.75.

Прогнозируем, что «Гуанчжоу Фули», который еще в этом сезоне не проигрывал в родных стенах, продолжит эту тенденцию, но не сможет удержать свои ворота на замке. 0