Россия — Кипр. Прогноз (к. 1.87) на тоталы в игре отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года

В Нижнем Новгороде состоится матч 4 отборочного тура чемпионата Европы 2020 года меду командами России и Кипра. Поединок группы I запланирован на 11 июня 21:45 по московскому времени. Прогноз на Россия — Кипр.

Россия

После трех туров сборная России занимает 2 строчку в рейтинге I. Коллектив Станислава Черчесова набрал 6 очков, забив 14 голов и пропустив всего 3.

Начало для россиян выдалось неудачным, поскольку они проиграли Бельгии со счетом 3:1. После этого «красно-бело-синие» Одержали две победы кряду над Казахстаном 0:4 и Сан-Марино 9:0. Получается, что 5 последних игр с участием российской сборной на этом турнире завершались с тоталом больше 2.5.

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Артем Дзюба вырвался на 2 место в списке лучших бомбардиров этой квалификации. У него на счету 5 голов. Денис Черышев имеет на 2 забитых мяча меньше.

Кипр

Поражение в этом матче еще больше усложнит ситуацию для сборной Кипра. Команда на данный момент занимает 4 место, но чтобы попасть в зону финальной стадии, ей необходимо добрать еще как минимум 4 очка. Пока что разрыв между Россией и гостями составляет 3 пункта.

Единственная победа, которую удалось одержать киприотам в отборочном цикле на данный момент, была в рамках первого тура. Там «синие» выиграли 5:0 у Сан-Марино. После этого команда проиграла Бельгии 0:2, а также прямому конкуренту за 2 позицию — сборной Шотландии 2:1.

Коллектив проигрывал в 3 из 4 последних выступлений. При этом во всех трех случаях в ворота подопечных Ран Бен Шимона влетало не менее двух мячей. То же самое касается статистики выездных игр.

Прогноз

Российская сборная — фаворит этого противостояния. На их победу дают 1.22, а на победу соперника — 13.5. Ничья оценивается цифрой 6.30.

Россия — Кипр: прогноз на победителя

Между собой сборные не играли уже очень давно — в последний раз это было в 1997 году. В принципе, на правах хозяев у наших футболистов есть все шансы получить заветные 3 пункта. Скорее всего, что счет уже не будет таким огромным.

У каждого коллектива в 2 из 3 поединков текущей квалификации забивала лишь одна команда. Мы предлагаем такой вариант для ставки: обе не забьют и тотал меньше 3.5 за 1.87. 0