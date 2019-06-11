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    Закрепится ли Финляндия на втором месте в своей группе?

    Лихтенштейн — Финляндия. Прогноз и ставки (к. 2.05) на матч квалификации Евро-2020 11 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020
    Прогноз на Лихтенштейн — Финляндия
    Теэму Пукки
    Во вторник, 11 июня, сборная Лихтенштейна в Вадуце примет национальную команду Финляндии в матче четвертого тура группы J отборочного турнира Евро-2020. Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на Лихтенштейн — Финляндия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа J 11 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 15.00
  • X
  • 6.50
  • 2
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    Лихтенштейн

    На данный момент у сборной Лихтенштейна 7-матчевая безвыигрышная серия, в которой альпийцы шесть встреч проиграли и одну закончили вничью.

    Последний раз они побеждали в сентябре 2018 года, одолев на своей поле Гибралтар (2:0) в Лиге наций. В новом турнире лихтенштейнцы заняли последнее место в группе с Македонией, Арменией и Гибралтаром, набрав всего лишь четыре очка.

    В отборочной компании к чемпионату Европы-2020 «красно-синие» провели три поединка, проиграв во всех из них при этом даже не забив. С нулем баллов они идут последними в своей группе.

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    • Начал квалификацию Лихтенштейн с домашнего поражения от Греции (0:2), затем был разгромлен Италией (0:6) на выезде, а накануне уступил в Армении местной сборной со счетом 0:3.

    Финляндия

    Суоми провели очень удачно первый розыгрыш Лиги наций, по итогам которого они поднялись из Лиги С в Лигу Б, опередив в своем квартете сборные Греции, Венгрии и Эстонии.

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    В квалификации к Евро-2020 финны сыграли три поединка, набрав в них шесть очков, позволяющие им находится на втором месте в группе J, опережая 3-4 строку на два балла.

    В первом туре сборная Финляндии уступила на выезде команде Италии со счетом 0:2. Во втором туре северяне обыграли Армению (2:0) в гостях, а накануне одолели с таким же результатом Боснию на своей арене.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Последний раз эти команды играли между собой летом 2017 года. И тогда в товарищеской встрече оппоненты разошлись миром — 1:1.

    Прогноз на Лихтенштейн — Финляндии

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение сборной Норвегии. На их победу Финляндии предлагают — 1.23.

    На победу Лихтенштейна дают — 16.00, ничья оценена — в 7.00.

    Финны должны обыграть своего предстоящего противника, но, скорее всего, победа будет не крупной. Предлагаем поставить — победа Финляндии + ТМ 3,0. 0

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    Лихтенштейн — Финляндия. Прогноз и ставки (к. 2.05) на матч квалификации Евро-2020 11 июня 2019 года. Прогноз на Лихтенштейн — Финляндия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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