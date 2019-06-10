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    Украина не допустит недооценки Люксембурга

    Украина — Люксембург. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч квалификации Евро-2020 10 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины
    Прогноз на Украина — Люксембург
    Цыганков забил два гола сербам
    В понедельник, 10 июня, сборная Украины будет принимать на своем поле Люксембург в рамках четвертого тура группы В в отборочном цикле чемпионата Европы-2020. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Украина — Люксембург.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа B 10 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.10
  • X
  • 10.00
  • 2
  • 22.00
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    Украина

    Сборная Украины на данный момент возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав 7 очков в трех сыгранных турах.

    Путь на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко начали с матча против Португалии (0:0), в котором преимущественно успешно оборонялись, благодаря чему и заработали один балл.

    Затем украинцы на выезде одолели Люксембург (2:1), выйдя вперед лишь в компенсированное ко второму тайму время, когда курьезным автоголом отметился Жерсон Родригес.

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    7 июня состоялся один из ключевых поединков против Сербии во Львове. Многие ждали равной борьбы, но команда Шевченко провела один из лучших матчей за последние несколько лет и уничтожила Тадича и компанию — 5:0. По дублю на свой счет записали Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, а еще один точный удар в активе Романа Яремчука.

    Добавим, что сборная Украины также имеет шанс попасть на чемпионат Европы через Лигу наций.

    Что касается состава, то Шевченко не сможет рассчитывать на травмированных Андрея Ярмоленко и Жуниора Мораеса.

    Люксембург

    Сборная Люксембурга после двух туров является второй командой группы В. Подопечные Люка Хольца стартовали в отборе с домашней победы над Литвой со счетом 2:1. озяева пропустили уже на 14-й минуте, но отыгрались в конце первого тайма (отличился Леандро Баррейро), а на 55-й минуте Жерсон Родригес провел победный мяч.

    Во второй игре команда достойно уступила Украине — 1:2. Были шансы зацепиться и за ничейный счет, но на последних секундах случился автогол.

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  • 03/06/2019

    • В третьем туре подопечные Люка Хольца на выезде снова встречались с Литвой и на 20-й минуте вышли вперед усилиями все того же Жерсона Родригеса. Во втором тайме литовцы играли в меньшинстве, но все равно сумели сравнять счет. В целом поединок получился довольно равным.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не сомневаются в успехе хозяев — коэффициент на победу сборной Украины — 1.12, победа сборной Люксембурга — 26.0, ничья — 9.30.

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    Украинцы сейчас очень хороши, а стадион во Львове приносит команде практически сплошные победы. Дружина Шевченко обязательно учтет ошибки первой встречи с Люксембургом и не допустит недооценки.

    Предлагаем поставить на победу сборной Украины с форой -2,5 гола за 2.10. 0

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    Украина — Люксембург. Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч квалификации Евро-2020 10 июня 2019 года. Прогноз на Украина — Люксембург. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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