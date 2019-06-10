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    Удержит ли Македония 3 место в группе G?

    Македония — Австрия. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч отбора к Евро-2020 10 июня 2019 года

    Прогнозы на УЕФА Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Австрии
    Прогноз на Македония — Австрия
    Марко Арнаутович
    10 июня состоится очное противостояние сборных Македонии и Австрии в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы, запланированного на 2020 год. Команды встретятся в македонской столице — Скопье. В 21:45 прозвучит первый свисток судьи. Прогноз на Македония — Австрия.

    Македония

    Команда как бы и отстает от Израиля (2 место) на 3 очка, но при этом она является одним из главных претендентов на попадание в зону финальной стадии. Сзади подгоняет Австрия, которая всего в одном шаге от хозяев. Поэтому победа в очном поединке даст Македонии возможность оторваться от преследователя.

    За 3 матча в групповом раунде у «красных львов» были все возможные результаты. Они стартовали с победы над Латвией, выиграв 3:1. Со словенцами коллектив сыграл вничью 1:1, а после этого он уступил дома Польше 0:1.

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    Добавим, что 6 из 7 встреч с участием македонцев завершались не очень результативно — при двух и не более забитых голах. На этом турнире Црвени Лавови не выигрывали в 10 из 11 матчей.

    Австрия

    У австрийцев будет одна задача на этот поединок — выиграть и стать на ступень выше, чем соперник. Кроме того, гостям нужно улучшать статистику голов, поскольку разница у них сейчас отрицательная и составляет -2.

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    Сборная Австрии забуксовала в начале квалификации, потерпев 2 поражения кряду. Речь идет о матчах с Польшей (0:1) и Израилем (4:2). 7 июня «красно-белые» провели третью игру и смогли одержать 3 очка благодаря победе над Словенией (1:0).

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    • На Евро Das Team не выигрывает уже 3 выступления подряд. Это касается группового этапа финальной стадии континентального чемпионата 2016 года. Хотя в рамках квалификации 2014/15 годов австрийцы выиграли 9 из 10 встреч.

    Прогноз

    3.95 и 2.07 букмекеры предлагают на варианты с победой одной и другой команды. Ничья оценивается коэффициентом 3.30.

    Македония выиграла 5 из 6 домашних матчей. Австрия уступала в 3 из 5 выездных игр. Предлагаем взять исход «1X» с коэффициентом 1.81. 0

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    Македония — Австрия. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч отбора к Евро-2020 10 июня 2019 года. Прогноз на Македония — Австрия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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