Македония — Австрия. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч отбора к Евро-2020 10 июня 2019 года

10 июня состоится очное противостояние сборных Македонии и Австрии в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы, запланированного на 2020 год. Команды встретятся в македонской столице — Скопье. В 21:45 прозвучит первый свисток судьи. Прогноз на Македония — Австрия.

Македония

Команда как бы и отстает от Израиля (2 место) на 3 очка, но при этом она является одним из главных претендентов на попадание в зону финальной стадии. Сзади подгоняет Австрия, которая всего в одном шаге от хозяев. Поэтому победа в очном поединке даст Македонии возможность оторваться от преследователя.

За 3 матча в групповом раунде у «красных львов» были все возможные результаты. Они стартовали с победы над Латвией, выиграв 3:1. Со словенцами коллектив сыграл вничью 1:1, а после этого он уступил дома Польше 0:1.

Все прогнозы на Евро-2020

Добавим, что 6 из 7 встреч с участием македонцев завершались не очень результативно — при двух и не более забитых голах. На этом турнире Црвени Лавови не выигрывали в 10 из 11 матчей.

Австрия

У австрийцев будет одна задача на этот поединок — выиграть и стать на ступень выше, чем соперник. Кроме того, гостям нужно улучшать статистику голов, поскольку разница у них сейчас отрицательная и составляет -2.

Сборная Австрии забуксовала в начале квалификации, потерпев 2 поражения кряду. Речь идет о матчах с Польшей (0:1) и Израилем (4:2). 7 июня «красно-белые» провели третью игру и смогли одержать 3 очка благодаря победе над Словенией (1:0).

На Евро Das Team не выигрывает уже 3 выступления подряд. Это касается группового этапа финальной стадии континентального чемпионата 2016 года. Хотя в рамках квалификации 2014/15 годов австрийцы выиграли 9 из 10 встреч.

Прогноз

3.95 и 2.07 букмекеры предлагают на варианты с победой одной и другой команды. Ничья оценивается коэффициентом 3.30.

Македония выиграла 5 из 6 домашних матчей. Австрия уступала в 3 из 5 выездных игр. Предлагаем взять исход «1X» с коэффициентом 1.81. 0