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    Португалия — Нидерланды: кто забьет и сколько будет голов?

    Португалия — Нидерланды. Прогноз (к. 3.25) на тоталы в финале Лиги наций УЕФА 9 июня 2019 года

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    Прогноз на Португалия — Нидерланды
    Криштиану Роналду
    В городе Порту состоится финал Лиги наций УЕФА. На стадионе «Драгау» за звание сильнейшего схлестнуться сборные Португалии и Нидерландов. Завершающий матч турнира состоится 9 июня в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Португалия — Нидерланды.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. Финал 09 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.45
  • X
  • 3.40
  • 2
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    Португалия

    Португальцы одержали уверенную победу над сборной Швейцарии в полуфинале, обыграв соперника со счетом 3:1. Победу хозяевам турнира принес все тот же Криштиану Роналду, оформивший хэт-трик. Таким образом, футболист стал одним из лучших бомбардиров команды в Лиге наций. Вместе с ним это первенство разделяет Андре Силва.

    Победа над швейцарцами стала своего рода встряской, поскольку до этого коллективу не удавалось выиграть 4 матча кряду — ничейные результаты с Италией 0:0, Польшей 1:1, Украиной 0:0 и Сербией 1:1.

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    Всего в этом соревновании «команда избранных» одержала 3 победы и дважды сыграла вничью. В 2 из 3 игр тотал был меньше 2.5.

    Есть вероятность, что в основном составе сборной Португалии недосчитаются Пепе. У него проблемы со здоровьем, поэтому игрока могут заменить.

    Нидерланды

    Голландцам пришлось немного сложнее. Команда лишь в конце встречи отыграла один пропущенный мяч, переведя игру в овертайм. До 115 минуты «оранжевые» решили задачу, переиграв Англию сразу по нескольким параметрам. Сборная Нидерландов действовала более остро, поскольку английскому вратарю пришлось вступать в игру 9 раз. Да и мяч гости держали лучше.

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    После поражения от Франции (2:1) на старте турнира коллектив больше не проигрывал — победа над Германией 3:0, победа над Францией 2:0, 2:2 с той же Германией и соответственно 1:1 (3:1) с британцами.

    Португалия — Нидерланды: второй прогноз с коэф. 1.75

    В трех последних выступлениях KNVB лучше распоряжалась мячом и мало пропускала — всего 3 гола.

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    • К этому матчу Голландия подходит во всеоружии. В составе нет кадровых дыр. Все футболисты готовы и не имеют проблем со здоровьем.

    Прогноз

    С небольшим перевесом сборная Португалии является фаворитом финального поединка. На победу в матче одной и другой команды дают 2.55 и 2.95. На победу в финале букмекеры предлагают коэффициенты 1.82 и 2.06 соответственно.

    26 марта прошлого года в рамках товарищеской игры сборная Нидерландов одержала уверенную победу на «красно-зелеными» со счетом 0:3. В этот раз можно ждать очень интересного поединка. Скорее всего, мы увидим яркое противостояние Де Лигта и Роналду, которые уже встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов. Тогда молодой голландский защитник неплохо закрыл португальского бомбардира.

    Без голов в основное время зрители точно не останутся. Обе команды имеют хорошую линию атаки. В то же время больше 3 мячей, наверное, ждать не стоит. Так что вариант «обе забьют и ТМ 3.5» за 3.25 является вполне приемлемым вариантом для ставки. 0

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    Португалия — Нидерланды. Прогноз (к. 3.25) на тоталы в финале Лиги наций УЕФА 9 июня 2019 года. Прогноз на Португалия — Нидерланды. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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