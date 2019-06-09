Португалия — Нидерланды. Прогноз (к. 3.25) на тоталы в финале Лиги наций УЕФА 9 июня 2019 года

В городе Порту состоится финал Лиги наций УЕФА. На стадионе «Драгау» за звание сильнейшего схлестнуться сборные Португалии и Нидерландов. Завершающий матч турнира состоится 9 июня в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Португалия — Нидерланды.

Португалия

Португальцы одержали уверенную победу над сборной Швейцарии в полуфинале, обыграв соперника со счетом 3:1. Победу хозяевам турнира принес все тот же Криштиану Роналду, оформивший хэт-трик. Таким образом, футболист стал одним из лучших бомбардиров команды в Лиге наций. Вместе с ним это первенство разделяет Андре Силва.

Победа над швейцарцами стала своего рода встряской, поскольку до этого коллективу не удавалось выиграть 4 матча кряду — ничейные результаты с Италией 0:0, Польшей 1:1, Украиной 0:0 и Сербией 1:1.

Все прогнозы на футбол

Всего в этом соревновании «команда избранных» одержала 3 победы и дважды сыграла вничью. В 2 из 3 игр тотал был меньше 2.5.

Есть вероятность, что в основном составе сборной Португалии недосчитаются Пепе. У него проблемы со здоровьем, поэтому игрока могут заменить.

Нидерланды

Голландцам пришлось немного сложнее. Команда лишь в конце встречи отыграла один пропущенный мяч, переведя игру в овертайм. До 115 минуты «оранжевые» решили задачу, переиграв Англию сразу по нескольким параметрам. Сборная Нидерландов действовала более остро, поскольку английскому вратарю пришлось вступать в игру 9 раз. Да и мяч гости держали лучше.

После поражения от Франции (2:1) на старте турнира коллектив больше не проигрывал — победа над Германией 3:0, победа над Францией 2:0, 2:2 с той же Германией и соответственно 1:1 (3:1) с британцами.

Португалия — Нидерланды: второй прогноз с коэф. 1.75

В трех последних выступлениях KNVB лучше распоряжалась мячом и мало пропускала — всего 3 гола.

К этому матчу Голландия подходит во всеоружии. В составе нет кадровых дыр. Все футболисты готовы и не имеют проблем со здоровьем.

Прогноз

С небольшим перевесом сборная Португалии является фаворитом финального поединка. На победу в матче одной и другой команды дают 2.55 и 2.95. На победу в финале букмекеры предлагают коэффициенты 1.82 и 2.06 соответственно.

26 марта прошлого года в рамках товарищеской игры сборная Нидерландов одержала уверенную победу на «красно-зелеными» со счетом 0:3. В этот раз можно ждать очень интересного поединка. Скорее всего, мы увидим яркое противостояние Де Лигта и Роналду, которые уже встречались в 1/4 финала Лиги чемпионов. Тогда молодой голландский защитник неплохо закрыл португальского бомбардира.

Без голов в основное время зрители точно не останутся. Обе команды имеют хорошую линию атаки. В то же время больше 3 мячей, наверное, ждать не стоит. Так что вариант «обе забьют и ТМ 3.5» за 3.25 является вполне приемлемым вариантом для ставки. 0