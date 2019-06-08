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    Поднимется ли Германия на второе место в группе?

    Белоруссия — Германия. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 июня 2019 года

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    Прогноз на Белоруссия — Германия
    Германия выиграла в первом матче отбора на Евро-2020
    В субботу, 8 июня, сборная Белоруссии на своем поле примет команду Германии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча группы С, которая пройдет во Борисове, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Белоруссия — Германия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа C 08 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 15.00
  • X
  • 7.20
  • 2
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    Белоруссия

    Сборная Белоруссии начала квалификацию Евро-2020 с крупного выездного поражения от Нидерландов (0:4). В Роттердаме коллектив пропустил два мяча от Мемфиса Депая, по одному — от Жоржиньо Вейналдума и Вирджила ван Дейка.

    В следующем туре команда снова потерпела неудачу. В еще одном гостевом поединке она уступила Северной Ирландии (1:2) и остается без очков.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В отборе на ЧМ-2018 сборная Белоруссии выступила крайне неудачно, заняв последнее место в отборочной группе. Там она оказалась ниже даже Люксембурга и Болгарии, не говоря уже о Франции и Швеции.

    Германия

    Сборная Германии провально выступила в Лиге наций. Итог — последнее место в группе с голландцами и французами с одним набранным очком и разницей голов -4 по итогам четырех поединков.

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    До старта в отборе на Евро-2020 «Манншафт» одержал только одну победу в пяти матчах — над Россией (3:0) в товарищеской встрече. При этом в рамках Лиги наций голландцы обыгрывали Германию со счетом 3:0, а в ноябре была зафиксирована ничья — 2:2.

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    • Тем не менее, первый поединок для подопечных Йоахима Лёва прошел сверхуспешно. В гостевой встрече против своего главного конкурента, Нидерландов, они взяли три очка со счетом 3:2 и занимает третье место.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,17, тогда как успех хозяев поля оценивается в 17,00, а ничья — в 7,00.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,50. 0

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    Белоруссия — Германия. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 июня 2019 года. Прогноз на Белоруссия — Германия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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