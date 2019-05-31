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    Насколько результативным будет поединок ЮАР и Португалии?

    Южная Африка U20 — Португалия U20. Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 31 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную ЮАР Прогнозы на сборную Португалии Прогнозы на Португалия
    Прогноз на Южная Африка U20 — Португалия U20
    Рафаэль Леау
    На «Городском стадионе» в польском городе Бельско-Бяла состоится поединок молодежного чемпионата мира до 20 лет между сборными Южной Африки и Португалии. Матч 3 тура групповой стадии начнется в 21:30 по Москве. Прогноз на Южная Африка U20 — Португалия U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа F 31 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    Южная Африка U20

    Южная Африка упустила свой шанс выйти в плей-офф мундиаля. Команде это уже не светит по той простой причине, что даже в случае победы вряд ли удастся обогнать португальцев из-за разницы мячей. Южная Корея и Португалия впереди на 3 пункта. Африканцы имеют 0 баллов, при этом разница мячей у них составляет -4. У тех же «европейских бразильцев» разница -1.

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    Единственное спасение заключается в крупной победе над «командой избранных». Однако это маловероятно. Африканцы проиграли в двух прошлых турах. Сначала было фиаско 5:2 от Аргентины, а затем свой след в истории оставила Южная Корея, выиграв 0:1.

    С такой результативностью выиграть у португальцев вряд ли получится. Интересно, что в 2017 году ЮАР проиграла 2 первых поединка, а в третьем туре сыграла вничью 0:0.

    Португалия U20

    Сборной Португалии необходима победа, если команда собирается выйти с группы со второй строчки. С такой Аргентиной сравняться уже не получится, а вот обойти корейцев еще можно. Разница мячей у них не большая — 0 у Южной Кореи и -1 у Португалии. При этом коллективы набрали по 3 зачетных пункта.

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    В очном противостоянии «красно-зеленые» обыграли Южную Корею со счетом 1:0. А вот во втором туре на лидерство в группе F заявила права Аргентина, выиграв 0:2. В общем зачете третьих команд португальцы на последней 4 строчке, которая позволяет выйти в плей-офф, причем Панама отстает всего на 2 очка. Есть риск уехать домой раньше времени.

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    • Все-таки на форуме 2017 года команда дошла до четвертьфинала. Кстати, в группе сборная проиграла другому африканскому коллективу — Замбии со счетом 2:1.

    Прогноз

    Сборная Португалии будет заточена только на победу. «Команду избранных» вряд ли устроит ничья, поскольку в таком случае придется уповать на неудачу панамцев. Команда Южной Африки тоже будет не против испортить настроение оппоненту.

    Соотношение коэффициентов на победу такое: 13.5 на Южную Африку и 1.21 на Португалию. Ничья оценивается коэффициентом 6.60.

    В матче будет забито не более 2-3 голов. Именно такой вариант для ставки мы предлагаем. Расчет будет проводиться по коэффу 2.11. 0

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    Южная Африка U20 — Португалия U20. Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 31 мая 2019 года. Прогноз на Южная Африка U20 — Португалия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11
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