«Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Лиги чемпионов 7 мая 2019 года

7 мая «Ливерпуль» и «Барселона» проведут ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Барселона».

«Ливерпуль»

Поражение от «Барселоны» в первой игре (0:3) стало для «Ливерпуля» первым за двадцать матчей во всех турнирах. Каталонцы также прервали десятиматчевую победную серию команды Юргена Клоппа.

Между полуфинальными встречами с «Барселоной» «Ливерпуль» в АПЛ встретился с «Ньюкаслом». В непростом поединке «красные» вырвали победу со счетом 3:2. Победный гол на 86-й минуте провел Дивок Ориги.

«Ливерпуль» набрал в АПЛ уже 94 очка и за тур до финиша сохраняет надежду на чемпионский титул.

На своем поле в текущем розыгрыше ЛЧ «Ливерпуль» выиграл четыре матча из пяти. Дома «красным» не удалось обыграть только «Баварию» (0:0). После матча первого тура группового этапа (победа 3:2 над ПСЖ) мерсисайдцы на «Энфилде» не пропускали.

В ответной встрече «Ливерпуль» не сможет рассчитывать на Роберто Фирмино, который получил травму еще перед матчем против «Хаддерсфилда» и в первой игре с «Барселоной» вышел на поле лишь на 15 минут.

«Барселона»

«Барселона», обыграв «Ливерпуль», продлила свою серию без поражений во всех турнирах до двадцати трех матчей.

Правда, эта серия была прервана уже на выходных — в чемпионате Испании каталонцы вторым составом на выезде проиграли «Сельте» — 0:2. Все ключевые игроки команды получили отдых перед ответным полуфиналом ЛЧ.

Впрочем, в Примере «Барса» решила все свои вопросы еще перед первой игрой с «Ливерпулем», оформив второй подряд чемпионский титул.

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В Лиге чемпионов «Барселона» по-прежнему не знает поражений. У каталонцев восемь побед и три ничьи в одиннадцати поединках. На выезде «Барса» одержала три победы при двух ничьих, не сумев одолеть на групповой стадии «Интер» (1:1), а в плей-офф «Лион» (0:0).

У каталонцев нет проблем с травмами и дисквалификациями. Все ключевые игроки в строю перед ответной встречей.

Прогноз

На победу «Ливерпуля» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,18, на ничью — 3,98, а на победу «Барселоны» — 3,22.

На проход «красных» дается коэффициент 14,50, а на то, что в финале окажутся каталонцы — 1,03.

«Ливерпулю» нужно отыгрываться, и у «Барселоны» наверняка будут появляться шансы в контригре. Вероятным в таком матче выглядит вариант, при котором обе команды забьют.

Наш прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,53.

Также можно поставить на ничью хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,60. 0