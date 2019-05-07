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    «Барселона» не упустит шанс на «Энфилде»

    «Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Лиги чемпионов 7 мая 2019 года

    Лига чемпионов Ливерпуль Футбол Англии Барселона Футбол Испании
    Прогноз на «Ливерпуль» — «Барселона»
    Лео Месси
    7 мая «Ливерпуль» и «Барселона» проведут ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Барселона».

    «Ливерпуль»

    Поражение от «Барселоны» в первой игре (0:3) стало для «Ливерпуля» первым за двадцать матчей во всех турнирах. Каталонцы также прервали десятиматчевую победную серию команды Юргена Клоппа.

    Между полуфинальными встречами с «Барселоной» «Ливерпуль» в АПЛ встретился с «Ньюкаслом». В непростом поединке «красные» вырвали победу со счетом 3:2. Победный гол на 86-й минуте провел Дивок Ориги.

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    • «Ливерпуль» набрал в АПЛ уже 94 очка и за тур до финиша сохраняет надежду на чемпионский титул.

    На своем поле в текущем розыгрыше ЛЧ «Ливерпуль» выиграл четыре матча из пяти. Дома «красным» не удалось обыграть только «Баварию» (0:0). После матча первого тура группового этапа (победа 3:2 над ПСЖ) мерсисайдцы на «Энфилде» не пропускали.

    В ответной встрече «Ливерпуль» не сможет рассчитывать на Роберто Фирмино, который получил травму еще перед матчем против «Хаддерсфилда» и в первой игре с «Барселоной» вышел на поле лишь на 15 минут.

    «Барселона»

    «Барселона», обыграв «Ливерпуль», продлила свою серию без поражений во всех турнирах до двадцати трех матчей.

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  • 02/05/2019

    • Правда, эта серия была прервана уже на выходных — в чемпионате Испании каталонцы вторым составом на выезде проиграли «Сельте» — 0:2. Все ключевые игроки команды получили отдых перед ответным полуфиналом ЛЧ.

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    Впрочем, в Примере «Барса» решила все свои вопросы еще перед первой игрой с «Ливерпулем», оформив второй подряд чемпионский титул.

    Все прогнозы на футбол

    В Лиге чемпионов «Барселона» по-прежнему не знает поражений. У каталонцев восемь побед и три ничьи в одиннадцати поединках. На выезде «Барса» одержала три победы при двух ничьих, не сумев одолеть на групповой стадии «Интер» (1:1), а в плей-офф «Лион» (0:0).

    У каталонцев нет проблем с травмами и дисквалификациями. Все ключевые игроки в строю перед ответной встречей.

    Прогноз

    На победу «Ливерпуля» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,18, на ничью — 3,98, а на победу «Барселоны» — 3,22.

    На проход «красных» дается коэффициент 14,50, а на то, что в финале окажутся каталонцы — 1,03.

    «Ливерпулю» нужно отыгрываться, и у «Барселоны» наверняка будут появляться шансы в контригре. Вероятным в таком матче выглядит вариант, при котором обе команды забьют.

    Наш прогноз на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,53.

    Также можно поставить на ничью хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,60. 0

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    «Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Лиги чемпионов 7 мая 2019 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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