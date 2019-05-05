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    Отправит ли ЦСКА динамовцев в зону стыковых матчей?

    ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки на матч РПЛ 5 мая 2019 года

    РПЛ Футбол России Динамо ЦСКА
    Прогноз на ЦСКА — «Динамо»
    Федо Чалов
    В воскресенье, 5 мая, ЦСКА на своем поле примет «Динамо» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВЭБ Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Динамо».

    ЦСКА

    Весенняя часть сезона для ЦСКА началась с выездного поражения от тульского «Арсенала» (0:2) и домашней победы над казанским «Рубином» со счетом 3:0.

    Затем армейцы одолели на выезде «Урал» (1:0), упустили домашнюю победу над «Уфой» (2:2) и одержали гостевую победу над «Спартаком» (2:0) в главном московском дерби.

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    После этого ЦСКА потерпел неожиданное домашнее поражение от «Оренбурга» (2:3), на выезде поделил очки с «Локомотивом» (1:1) и дома победил «Анжи» (2:0).

    В последнем матче армейцы на выезде уступили «Краснодару» (0:2), потеряв шансы на чемпионство.

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    • С 44 очками ЦСКА занимает 4 место в таблице РПЛ, на 13 очков отставая от лидирующего «Зенита» и на 5 — от идущего вторым «Локо».

    Разница мячей 36-18, 12 голов забил Федор Чалов, еще 5 на счету Николы Влашича. В лазарете ЦСКА Алан Дзагоев и Константин Кучаев.

    «Динамо»

    Весеннюю часть сезона бело-голубые начали с волевой выездной победы над «Уфой» (2:1). Затем «Динамо» на своем поле уступило «Спартаку» (0:1) в столичном дерби.

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    С тем же счетом 0:1 динамовцы проиграли «Оренбургу» на выезде и «Локомотиву» дома. Серия поражений прервалась ничьей с «Анжи» (1:1) в Каспийске.

    После этого «Динамо» на своем поле упустило победу над «Краснодаром» (1:1), одержало минимальную победу над «Крыльями Советов» (1:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    В последних матчах подопечные Дмитрия Хохлова на выезде уступили «Зениту» (0:2) и на своем поле разошелся миром с «Ахматом» (0:0).

    После 26 туров «Динамо» с 29 очками занимает 12-е место в таблице РПЛ, в 2 очках от зоны стыков. Разница мячей 21-21, 4 гола забил Евгений Луценко.

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    • В первом круге «Динамо» на своем поле сыграло вничью с ЦСКА (0:0). В прошлом сезоне бело-голубые разошлись с армейцами миром на своем поле (0:0), а на выезде победили 2:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,80, тогда как на ничью — 3,50, а на успех «Динамо» — 4,95.

    В последних трех встречах «Динамо» удается отобрать очки у ЦСКА. Прогнозируем, что и в этом матче бело-голубые могут испортить жизнь ЦСКА, который играет весной довольно неровно.

    «Динамо» не слишком результативно, но неплохо играет в обороне. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,55 и «Обе забьют — нет» за 1,60. 0

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    ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки на матч РПЛ 5 мая 2019 года. Прогноз на ЦСКА — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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