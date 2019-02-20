«ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз на матч 17 тура чемпионата Франции 20 февраля 2019 года

На стадионе «Парк-де-Пренс» футбольный клуб «ПСЖ» примет «Монпелье». Данная встреча будет проводиться в рамках 17 тура. Начало в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «ПСЖ» — «Монпелье».

«ПСЖ»

Тогда как большинство оппонентов сыграли свои 25 поединков,все еще недостает двух матчей. Именно этот и станет одним из них и в случае победы команда сумеет укрепиться на первой строчке, поскольку вместо имеющихся 62 баллов на счету клуба будет уже 65.

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За 6 матчей в чемпионате у «парижан» 5 побед и одно поражение. Очки у хозяев отобрал «Лион». По 3 пункта коллектив набирал во встречах с «Амьеном», «Генгамом», «Ренном», «Бордо» и «Сент-Этьеном».

Стоит отметить, что «красно-синие» свою последнюю игру провели 17 февраля и возможно это как-то повлияет на функциональность команды. Кроме этого, можно выделить прекрасную победу в Лиге чемпионов над «Ман Юнайтед». С ее помощью подопечные Тухеля получили комфортный перевес.

«ПСЖ» выиграл 20 из 23 матчей чемпионата. В 6 из 8 последних встреч клуб не пропускал в свои ворота.

Что касается травмированных игроков, то в лазарете клуба находятся Менье, Неймар, Кавани и «Шупо-Мотин».

«Монпелье»

У «Монпелье» не было одной игры и как раз в среду команда ее проведет. Если для нее все сложится удачно, то это позволит ей временно подняться на 4 место. На данный момент клуб занимает 6 строчку с 38 очками.

«Паладины» не проигрывают уже 6 матчей кряду, но при этом только в одном случае они одерживали победу. В остальных пяти встречах была ничья. По одному пункту удалось набрать в поединках с «Дижоном», «Ренном», «Нимом», «Монпелье» и «Лиллем». Три балла гости заработали, выиграв у «Кана».

Четыре последних гостевых противостояния для «Монпелье» заканчивались вничью. При этом тотал матча во всех случаях был меньше 2,5.

По травмированным ситуация такая, что в лазарете находится 5 футболистов. Это Суарез, Агилар, Порсан-Клемент, Делор и Долли.

Прогноз

Букмекеры считают полноценным фаворитом «ПСЖ» — 1,29 против 10,5. Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 6,00.

Учитывая, что в последних играх «парижане» обыгрывали своих соперников с минимальным счетом, то в этот раз ситуация вряд ли изменится. Отсутствие Кавани, Неймара и Шупо-Мотина уменьшает количество доступных вариантов для Томаса Тухеля. Вдобавок ко всему команде необходимо сохранить остальных исполнителей для ответного поединка с «МЮ».

В этом сезоне команды еще не встречались, поэтому непонятно, какой тактики будет придерживаться «Монпелье». Коллектив борется за место в еврокубках, поэтому их амбиции имеют такое же значение, как и желания «столичных».

Суммируя всю информацию, мы делаем такой вывод — «Монпелье» не проиграет с отрывом более чем в два и больше голов, то есть фора 2 (+1,5). На это дается коэффициент 2,06. 0