«Наполи» — «Сампдория». Прогноз на матч 20 тура итальянской Серии А 2 февраля 2019 года

В субботу, 2 февраля, на стадионе «Сан Паоло» пройдет поединок между командами «Наполи» и «Сампдория». Встреча будет проводиться в рамках 22 тура итальянской Серии А. Начало матча в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Наполи» — «Сампдория».

«Наполи»

«Наполи» находится на второй позиции Серии А. Команда уже на 11 очков отстает от «Ювентуса», поэтому пока что о завоевании золота национального первенства речи быть не может.

При этом неаполитанцы, в целом, неплохо выступили в последних играх, выиграв пять из восьми поединков при одной ничьей. В двух матчах были поражения от «Интера» (0:1) в Серии А и «Милана» (0:2) в кубке.

В другой игре против тех же «россонери» случилась та самая осечка, которая не позволила подопечным Карло Анчелотти сохранить отставание от лидера в девять баллов. К грядущей встрече «адзурри» подходят с безвыигрышной мини-серией из двух поединков.

«Сампдория»

В период с конца ноября до конца декабря выдался довольно успешным для «Сампдории». В первый месяц зимы команда Марко Джампаоло и вовсе выдала серию из трех побед подряд.

Генуэзцы обыграли «Кьево» (2:0), а до этого одолели «Эмполи» (4:2) и «Парму» (2:0). В последнем туре перед паузой состоялся визит в Турин и поражение от «Ювентуса» (1:2), но и эту игру стоит занести в актив, ведь чемпион Италии удержал победу только благодаря VAR и отмененному голу гостей.

Тем не менее, начало нового года выдалось неудачным, ведь после вылета из кубка от «Милана» (0:2) «блучеркьяти» допустили осечку в дуэли с «Фиорентиной» (3:3) в Серии А. Но в последнем матче безвыигрышную серию удалось прекратить разгромом «Удинезе» (4:0) в чемпионате, что позволило подняться на шестое место.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, а ничья — в 5,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,50. 0