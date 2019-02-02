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    Продолжит ли «Боруссия» Д свое чемпионское шествие?

    «Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч 20 тура немецкой Бундеслиги 2 февраля 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Боруссия Д
    Прогноз на «Айнтрахт» — «Боруссия» Д
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    В субботу на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте ожидается интересный поединок между командами «Айнтрахт» и «Боруссия» Д. Матч состоится в рамках 20 тура чемпионата Германии. Начало встречи в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Айнтрахт» — «Боруссия» Д.
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    «Айнтрахт»

    Коллектив из Франкфурта является пятой командой Бундеслиги с 31 баллом в активе. До зоны Лиги чемпионов хозяевам не хватает 3 пунктов.

    Сейчас «Айнтрахт» немного сдал, поскольку осенью «орлы» разносили практически всех, но теперь поражения и ничьи стали появляться чаще. К примеру, в 6 последних матчах у команды было 2 победы — над «Байером» и «Фрайбургом».

    «Айнтрахт» уступил «Герте» на выезде со счетом 1:0 и дома «Баварии» 0:3. По одному пункту удалось набрать в поединках с «Майнцом» и «Вердером».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Стоит отметить, что в последних 7 домашних матчах хозяев забивалось больше двух голов. То же самое касается прошлых 6 очных встреч с «Боруссией».

    В матче точно не сможет выступить Торро. Также под вопросом участие таких футболистов как Аллан, Абрахам и Чендлер.

    «Боруссия»

    «Боруссия» на первом месте с 48 очками. От ближайшего преследователя — «Баварии» — гостей отделяет 6 баллов. Чтобы держать дистанцию с таким грозным оппонентом, необходимо побеждать и не терять очки.

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    Именно это «Боруссия» и старается делать в последнее время. За 6 туров в Бундеслиге у «шмелей» было 5 побед. «Дортмундцы» выиграли у «Шальке», «Вердера», «Лейпцига», «Боруссии» М и «Ганновера».

    Всю статистику портит одно поражение от «Фортуны» со счетом 2:1. Это было первое поражение «пчел» в нынешнем розыгрыше первенства страны.

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    • Что касается интересных фактов, то здесь нужно выделить 9 побед «Боруссии» в 10 последних играх в Бундеслиге. Также можно заметить, что команда из Дортмунда забивала не менее двух голов в 12 из 15 прошлых поединков.

    Каких-то особых кадровых потерь у Люсьена Фавра нет. Все основные исполнители в субботу будут на поле.

    Прогноз

    С небольшим перевесом, но все же гости являются фаворитами встречи — 3,15 против 2,21. Ничейный исход получил коэффициент 3,75.

    В этом сезоне команды встречались только раз. Тогда дома «Боруссия» выиграла со счетом 3:1. При этом «дортмундцы» обыграли соперника практически по всем параметрам, только в отборе и верховой борьбе «Айнтрахт» оказался лучше. Прогноз — победа «Боруссии».

    Шесть прошлых игр между этими командами были весьма результативными. В каждом поединке забивалось не меньше 3 голов. Мы прогнозируем, что в предстоящем матче будет то же самое. Прогноз — тотал матча больше трех за 1,87. 0

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    Прогноз на «Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.21. В субботу на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте ожидается интересный поединок между командами «Айнтрахт» и «Боруссия» Д. Матч состоится в рамках 20 тура чемпионата Германии. Начало встречи в 17:30 по московскому времени.
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