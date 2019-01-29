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    «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»: будет ли много голов?

    «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Прогноз на матч 24 тура АПЛ 29 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вулверхэмптон Вест Хэм
    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»
    Арнаутович может пропустить следующий поединок «Вест Хэма»
    Во вторник, 29 января, будет проводиться матч чемпионата Англии между командами «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Встреча состоится в рамках 24 тура. Поединок пройдет на стадионе «Молинью» и начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм».
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    «Вулверхэмптон»

    Хозяева неплохо играют в нынешнем сезоне. После долгого отсутствия в АПЛ команда все же попала в нее и пока что она занимает 8 строчку. Максимум, что сможет выжать из этого матча «Вулверхэмптон», так это 7 место, если его уступит «Уотфорд». Однако в случае поражения «волки» могут потерять несколько позиций.

    В 6 последних играх АПЛ подопечные Эспириту Санто дважды выиграли, три раза проиграли и один раз сыграли вничью. Три очка были добыты в поединках с «Тоттенхэмом» и «Лестером».

    Поражение «волкам» нанесли «Ливерпуль», «Кристал Пэлас» и «Ман Сити». Ничья была в игре с «Фулхэмом».

    Календарь и таблица АПЛ

    На домашней арене у команды не было ни одной ничьей начиная с середины сентября. Если учитывать Кубок Англии, то на «Молинью» «Вулвс» побеждают уже второй раз подряд, выдавая при этом весьма интересные поединки.

    Стоит отметить, что в последних трех домашних выступлениях в рамках АПЛ хозяева позволяют сопернику забивать не менее двух голов.

    Матч точно пропустит защитник Боли. У него дисквалификация.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» идет на 10 позиции с 31 баллом на счету. В середине турнирной таблицы высокая плотность, поэтому в любом случае какие-то изменения быть должны. В какую сторону? Это будет зависеть от гостей.

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    По статистике последних матчей «молотобойцы» почти ничем не отличаются от соперника. В 6 играх две победы, три поражения и ничья. «Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон» 1:2 и «Арсенал» 1:0. Команда проиграла «Бернли», «Уотфорду» и «Борнмуту». Ничья была в игре с «Брайтоном».

    В гостях лондонская команда выступает неплохо, правда 5-матчевая беспроигрышная серия прервалась двумя поражениями.

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    • Что касается кадровых потерь, то в этом плане «Вест Хэм» один из самых невезучих клубов. Пеллегрини не сможет рассчитывать на Лансини, Ярмоленко, Рида, Уилшера, Санчеса и Бальбуена. Также могут не сыграть Арнаутович и Фредерикс. Первый является одним из лучших бомбардиров команды.

    Прогноз

    Оба коллектива провели непростые поединки в Кубке Англии, но только «Вулверхэмптону» удалось спастись и заработать право на ответный матч. На восстановление у команд чуть меньше трех суток, поэтому такой расклад однозначно повлияет на физические кондиции футболистов.

    В предстоящем поединке «волки» считаются фаворитами, и на их победу дается коэффициент 2,06. На победу «Вест Хэма» дают коэффициент 3,75. Ничья оценивается цифрой 3,50.

    В 4 последних очных встречах забивалось не более двух голов. Учитывая результаты прошлых игр двух коллективов, вероятность большего количества забитых голов высока.

    Скорее всего, что в предстоящем поединке отличиться смогут и «волки», и «молотобойцы». Тем более для этого у них есть отличные исполнители. Такой исход оценивают коэффициентом 1,79. 0

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79. Во вторник, 29 января, будет проводиться матч чемпионата Англии между командами «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм». Встреча состоится в рамках 24 тура. Поединок пройдет на стадионе «Молинью» и начнется в 22:45 по московскому времени.
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