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    «Бернли» станет очередной жертвой Сульшера

    «Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 29 января 2019 года

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Бернли
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»
    «МЮ» пока не теряет очки в 2019 году
    Во вторник, 29 января, «Манчестер Юнайтед» будет принимать на своем поле «Бернли» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Бернли».
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    «Манчестер Юнайтед»

    С приходом на тренерский мостик Уле Гуннара Сульшера «красные дьяволы» только побеждали, начав эту серию еще месяц тому назад. На данный момент у «МЮ» 8-матчевая выигрышная серия.

    В новом году манкунианцы провели пять поединков. В Кубке Англии обыграли на своей территории «Рединг» (2:0), после чего на выезде разобрались с «Арсеналом» — 3:1.

    В матчах Премьер-лиги одолели «Ньюкасл» (2:0) и «Тоттенхэм» (1:0) в гостях, а также в прошлые выходные на своей арене переиграли «Брайтон» со счетом 2:1.

    Новый тренерский штаб изменил многое, но главное — моральный настрой игроков, которые вновь поверили в себя. Это коснулось даже Алексиса Санчеса, который недавно забил «Арсеналу». По-новому засияло трио Лингард — Марсьяль — Рашфорд, а Поль Погба получил большую свободу в атаке и стал грозной силой манкунианцев.

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    • Удивительно, но пока осечки не произошло, а ведь фуболисты те же, которые регулярно теряли очки при Жозе Моуринью.

    В настоящий момент «Юнайтед» занимает шестую строчку, набрав 44 пункта. Отставание от «Челси», идущего четвертым, составляет всего три пункта.

    «Бернли»

    «Бернли» Шона Дайча в последнее время изменился. Команда начала набирать очки в АПЛ.

    Календарь и таблица АПЛ

    В конце декабря на своем поле команда уверенно разобралась с «Вест Хэмом» 2:0. Затем был выезд к «Хаддерсфилду» (1:2) и домашняя встреча с «Фулхэмом» (2:1). Перед игрой с «горожанами» подопечные Дайча сыграли вничью с «Уотфордом», а вот против «Сити» случился выездной разгром — 0:5.

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    В гостях «бордовые» выступают не очень удачно. Однако 6-матчевую безвыигрышную серию все же удалось прервать нулевкой с «Уотфордом».

    В настоящий момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на три очка.

    Прогноз

    В последний раз команды встречались в сентябре, когда «МЮ» на выезде победил — 2:0.

    «Бернли» не лучшим образом выступает на выезде и вряд ли сможет остановить нынешний Манчестер. Здесь все просто — победа «МЮ» с форой -1,5 гола за 1.75. 0

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. Во вторник, 29 января, «Манчестер Юнайтед» будет принимать на своем поле «Бернли» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 23:00 мск.
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