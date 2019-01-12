«Сампдория» — «Милан». Прогноз и ставки на матч Кубка Италии 12 января 2019 года

В субботу, 12 января, «Сампдория» будет принимать на своем поле «Милан» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Сампдория» — «Милан».

«Сампдория»

«Сампдория» к матчу против «Милана» подходит в отличном настроении. В декабре команда Марко Джампаоло выдала серию из трех побед подряд.

Генуэзцы обыграли «Кьево» (2:0), а до этого одолели «Эмполи» (4:2) и «Парму» (2:0). В последнем туре перед паузой состоялся визит в Турин и поражение от «Ювентуса» (1:2), но и эту игру стоит занести в актив, ведь чемпион Италии удержал победу только благодаря VAR и отмененному голу гостей.

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К тому моменту беспроигрышная серия команды в чемпионате и Кубке Италии насчитывала семь матчей (пять побед и два ничейных результата).

В турнирной таблице Серии А генуэзцы занимают седьмое место. После 19-го тура команда набрала 29 очков.

«Милан»

В начале декабря «россонери» одержали победу на своем поле над «Пармой» со счетом 2:1.

После этого команда не могла выиграть на протяжении четырех матчей Серии А подряд. Кроме того, «Милан» вылетел из Лиги Европы, уступив в шестом туре группового этапа «Олимпиакосу» (1:3).

В национальном чемпионате подопечные Дженнаро Гаттузо сыграли со счетом 0:0 с «Торино» на своем поле и «Болоньей» на выезде, после чего на своем поле проиграли «Фиорентине» (0:1). Далее вновь последовала ничья 0:0 с «Фрозиноне».

Появились слухи о грядущем увольнении главного тренера Дженнаро Гаттузо, но все нескольо утихло после победы над СПАЛом (2:1). Отметился голом Гонсало Игуаин, но в целом ставка на аргентинца в атаке пока не работает, о чем говорит крайне слабая реализация команды.

«Милан» после 19 туров располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 31 очко.

Прогноз

В последний раз команды встречались в октябре, когда «Милан» дома праздновал победу — 3:2. При этом последняя игра на поле «Сампдории» в сентябре прошлого года завершилась победой хозяев — 2:0.

Генуэзцы в последнее время набрали отличную форму, а 35-летнего Фабио Квальяреллу фанаты команды вообще боготворят — форвард переживает очередную молодость. Ожидаем, что «Милан» не сможет пройти дальше. Предлагаем поставить на победу «Сампдории» с учетом форы 0 за 2.00. 0