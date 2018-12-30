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    В решающий момент «Сити» ответит критикам

    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 30 декабря 2018 года

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Саутгемптон
    Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»
    Пеп Гвардиола
    В воскресенье, 30 декабря, в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Манчестер Сити». Начало матча — в 17:15 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон», после того как главным тренером стал австриец Ральф Хазенхюттль, смог выиграть два поединка при двух поражениях.

    Сперва «святые» уступили в гостевом поединке «Кардиффу» со счетом 0:1, зато потом они одержали победы в двух играх кряду в матчах чемпионата Англии. Одолели на своей территории «Арсенал» (3:2) и «Хаддерсфилд» (3:1) на выезде.

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    Набранные шесть очков позволили «Саутгемптону» оторваться от зоны вылета на три очка. Сейчас у него в активе 15 баллов и 16 позиция в турнирной таблице.

    В последнем туре «святые» дома уступили набравшему ход «Вест Хэму» — 1:2.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» относительно недавно потерял лидерство в Премьер-лиге из-за трех поражений. Теперь команда Гвардиолы находится на третьем месте с 44 очками. Таким образом, отставание от «Ливерпуля» составляет 7 пунктов.

    Ничего не предвещало беды, но в итоге случилась настоящая катастрофа, которая может лишить «горожан» реальных шансов на титул.

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    «Звоночком» стало поражение от «Челси» (0:2) 8 декабря, после чего команда реабилитировалась против «Эвертона» (3:1). Тогда казалось, что все у Пепа Гвардиолы под контролем, но произошел провал — поражения от «Кристал Пэлас» (2:3) и «Лестера» (1:2).

    Нельзя сказать, что команда не создавала моменты или не боролась. Шансы были, но в эти дни все складывалось в пользу соперников.

    Хорошие новости — вернулись из лазарета Давид Сильва и Кевин Де Брейне. Плеймейкеры постепенно набирают форму и должны «выстрелить». Тем более, иного пути просто нет.

    Прогноз

    В последней игре двух команд разгромную победу праздновал «Ман Сити» — 6:1. Перед этим три матча тоже заканчивались в пользу манчестерцев, поэтому соперник для них удобный.

    «Горожанам» некуда отступать, за спиной ноль очков в двух играх, что для клуба с такими амбициями просто недопустимо. Уверены, что Гвардиола исправит ситуацию и сделает это ярко. Ставим на победу «Сити» с форой -1,5 гола за 1.88. 0

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    Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. В воскресенье, 30 декабря, в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Манчестер Сити». Начало матча — в 17:15 мск.
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