«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 8 декабря 2018 года

В субботу, 8 декабря, лондонский «Челси» будет принимать на своем поле «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Манчестер Сити».

«Челси»

Два матча перед позапрошлым туром забрали у «Челси» не только много сил, но и лидирующие позиции в турнирной таблице. В результате этого «Синие» опустились на четвертое место.

Сперва команда не сумела одолеть на своем поле «Эвертон», довольствовавшись нулевой ничьей. Затем проиграла «Тоттенхэму» (1:3) принципиальный поединок в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.

К счастью для подопечных Маурицио Сарри, ситуация улучшилась в 14-м туре. Лондонцы переиграли в домашних стенах «Фулхэм» в дерби, благодаря чему, а также победе «Арсенала» над «Шпорами», поднялись на третью строчку.

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Однако далее снова последовало падение и весьма неожиданное. В 15-м туре «синие» играли на выезде против «Вулверхэмптона», первыми забили усилиями Рубена Лофтус-Чика, но во втором тайме пропустили дважды и в итоге проиграли. Итог — снова четвертая строчка и отставание от «Тоттенхэма» на два пункта.

Впереди команду ждет матч с «Види» в Лиге Европы, но об этом лондонцы могут уже не думать. Первые пять матчей в группе завершились для них победами, поэтому это будет просто возможность проверить молодых и резервистов.

«Манчестер Сити»

У команды Гвардиолы все отлично. Сейчас в АПЛ его подопечные занимают первое место с 41 очком. За 15 матчей нынешнего сезона Премьер-лиги «горожане» ни разу не проиграли и лишь в двух поединках потеряли очки из-за ничейного результата.

Текущая форма «Манчестер Сити» такова, что за 7 последних матчей «шейхи» набрали 21 очко.

Продуктивность в выездных матчах у команды Гвардиолы зашкаливает, поскольку из 13 последних выездных матчей удалось выиграть 11. Также нужно указать на тот факт, то в последних 7 выездных играх «горожане» пропустили всего один гол в свои ворота — в недавней игре с «Уотфордом» (2:1).

В Лиге чемпионов «Сити» удалось набрать 10 очков и возглавить группу, но есть риск выйти в плей-офф только со второго места. Все решится в последнем туре дома против «Хоффенхайма» 12 декабря.

Прогноз

В последний раз команды встречались именно в Лондоне еще в августе в игре за Суперкубок Англии, когда «Сити» удалось победить — 2:0. Два предыдущих поединка аналогично завершились в пользу «горожан» — оба раза по 1:0.

«Челси» выглядел непобедимым на старте сезона, но Сарри знал, что проблемы обязательно будут, так как новая команда только создается. Кризис наступил, а мы не сомневаемся, что «космический» «Ман Сити» этим воспользуется даже в гостях. Предлагаем поставить на победу «горожан» за 1.92. 0