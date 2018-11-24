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    «Анжи» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 24 ноября 2018 года

    РПЛ Футбол России Анжи Рубин
    Прогноз на «Анжи» — «Рубин»
    «Анжи» — «Рубин»
    В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги «Анжи» встретится с казанским «Рубином». Матч пройдет на «Анжи Арене» 24 ноября. Начало — в 19:00. Прогноз на «Анжи» — «Рубин».
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    «Анжи»

    Если в сентябре махачкалинский клуб, загибающийся от безденежья, внезапно начал подавать признаки жизни и даже выдал серию из трех побед, то в октябре и ноябре все вернулось на круги своя — «Анжи» вновь камнем пошел ко дну.

    В 11-м туре РПЛ махачкалинцы дома проиграли ЦСКА (0:2), после чего на выезде уступили «Ростову» (0:1). Из Кубка России «Анжи» был выбит «Спартаком» (0:1).

    Довольно неожиданной на фоне этой провальной серии стала домашняя победа над «Енисеем» в 13-м туре РПЛ, одержанная благодаря двум пенальти. Впрочем, учитывая, что «Енисей» с 6 очками замыкает таблицу, победе удивляться не стоит.

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    В последнем матче «Анжи» вновь потерпел поражение, уступив на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2.

    После 14 туров РПЛ махачкалинский клуб расположился на предпоследней строчке с 13 очками и разницей мячей 8-21. 4 гола забил венесуэлец Андрес Понсе.

    «Рубин»

    В октябре казанцы на своем поле в рамках РПЛ победили «Крылья Советов» (2:1) и «Урал» (1:0), после чего на выезде разошлись миром с «Уфой» (0:0).

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    Затем, в рамках 1/8 финала Кубка России «Рубин» одержал домашнюю победу над столичным «Динамо» — 1:0.

    В домашнем матче 12-го тура РПЛ казанский клуб на своем поле разошелся миром со «Спартаком» (1:1), уйдя от поражения за считанные секунды до конца встречи.

    Затем «Рубин» уступил на выезде «Оренбургу» (0:1), прервав одиннадцатиматчевую беспроигрышную серию казанцев во всех турнирах. В последнем матче подопечные Курбана Бердыева на своем поле разошлись миром с «Локомотивом» (0:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 14 туров российской Премьер-лиги казанцы идут на 6-й строке в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. Разница забитых и пропущенных 13-11, лучший бомбардир с 4 голами — Сердар Азмун.

    В прошлом сезоне «Рубин» на своем поле разгромил «Анжи» со счетом 6:0, а на выезде упустил победу в компенсированное время — 1:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Рубин» фаворитом матча. На победу команды Бердыева дается коэффициент 1,80, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Анжи» — 5,25.

    Казанцы, хотя и хуже играют на выезде, в матче с явным аутсайдером вряд ли оплошают. Прогнозируем победу «Рубина».

    «Анжи» в последних шести матчах забил лишь два мяча с пенальти, а «Рубин» знаменит своей обороной. Голевого изобилия ждать не стоит, исход встречи может решить единственный мяч.

    Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,55, «обе забьют — нет» за 1,60 и «Оба тайма меньше 1,5» за 1,95. 0

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    Прогноз на «Анжи» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15. В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги «Анжи» встретится с казанским «Рубином». Матч пройдет на «Анжи Арене» 24 ноября. Начало — в 19:00.
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