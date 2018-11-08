«Краснодар» — «Стандард». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 8 ноября 2018 года

В четверг, 8 ноября, «Краснодар» на своем поле примет бельгийский «Стандард» в четвертом туре Лиги Европы УЕФА. Начало — в 20:55 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Стандард».

«Краснодар»

Стартовали в Лиге Европы подопечные Мусаева и Фоменко с минимальной победы над «Акхисаром» (1:0) в гостях, а во втором туре по-волевому одолели «Севилью» со счетом 2:1.

В рамках третьего тура «Быки» на выезде встречались со «Стандардом», открыв счет, но уступив бельгийцам на последних минутах со счетом 1:2.

После трех туров «Краснодар» с 6 очками занимает второе место в группе J. Лидирует с 6 же очками «Севилья», на третьем месте «Стандард» — с 6 очками. И лишь «Акхисар» с 0 очком замыкает таблицу.

Это поражение стало для кубанской команды третьим подряд во всех турнирах. Следующие два матча «Краснодар» выиграл, сначала вырвав волевую выездную победу у ЦСКА (2:1) в чемпионате, а затем одолев «Крылья Советов» (2:1 Д.в.) в 1/8 финала Кубка России.

В последнем матче кубанцы встречались в южном дерби с «Ростовом», матч закончился боевой ничьей — 2:2. Дубль за «быков» оформил Ари.

Все прогнозы на Лигу Европы

После 13 туров РПЛ краснодарский клуб с 23 очками идет на 3-м месте. Разница забитых и пропущенных — 22-12, лучший бомбардир — Ари с 6 голами и 2 результативными пасами. Чуть отстает от него Виктор Классон с 5 голами и 1 ассистом.

«Стандард»

Стартовали в Лиге Европы «красные» с крупного выездного поражения от «Севильи» со счетом 1:5, а во второй игре нанесли домашнее поражение турецкому «Акхисару» — 2:1.

В 3-м туре бельгийцы проявили характер, одержав домашнюю волевую победу над «Краснодаром» (2:1) и догнав «Быков» и «Севилью» по количеству очков, хотя и уступая им по дополнительным показателям.

После матча с кубанцами, льежский клуб в чемпионате Бельгии дома сыграл вничью с «Генком» (1:1), и проиграл два последних матча — с «зюльте-Варегем» (1:3) в гостях, и с «Антверпеном» (0:2) дома.

Календарь и таблица Лиги Европы

На внутренней арене «Стандард» с 20 очками после 14 туров идет на седьмом, уступая первому «Генку» аж 14 баллов. Разница забитых и пропущенных 19-16, лучший бомбардир Рене Амон с 5 голами.

Прогноз

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом матча. На победу команды Мусаева дается коэффициент 1,75, тогда как на ничью — 3,70, а на успех «Стандарда» — 4,85.

Кубанская команда на своем поле играет довольно уверенно, тогда как выезды, особенно еврокубковые, бельгийцам удаются далеко не всегда (0:3 от «Аякса» в ЛЧ, 1:5 от «Севильи»). Можно прогнозировать, что на своем поле «быки» не упустят победы,

В последних матчах краснодарская команда нащупала свою игру и меньше двух мячей не забивает. «Стандард» тоже редко уходит с поля без забитого мяча, так что можно ставить на «верх».

Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,95 и «забьют обе» за 1,85. 0