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    Чем закончится вояж «Челси» в Борисов?

    БАТЭ — «Челси». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 8 ноября 2018 года

    Лига Европы Челси БАТЭ
    Прогноз на БАТЭ — «Челси»
    «Челси» выиграл домашний матч у БАТЭ
    В четверг, 8 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги Европы борисовский БАТЭ будет принимать на своем поле лондонский «Челси». Матч начнется в 20:55 мск. Прогноз на БАТЭ — «Челси».
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    БАТЭ

    Борисовчане выгрызли победу у «МОЛ Види» в первом туре (2:0), а во втором жестко «сгорели» греческому «ПАОКу» на своем поле (1:4).

    Вояж в Лондон тоже можно назвать не самым удачным — 1:3 от «Челси», просто не хватило мастерства. Таким образом, БАТЭ в нынешнем еврокубковом сезоне пока ничего особенного показать не удалось. Даже победа над венграми получилась скорее трудовая в равной борьбе, чем эффектная на классе.

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    В национальном чемпионате играть уже не интересно (14 очков преимущества), а в последнем туре команда одолела «Неман» с минимальным счетом 1:0.

    «Челси»

    Скромно, точно, эффективно — три слова для характеристики первых двух игр «Челси» в Лиге Европы. Команда Маурицио Сарри одержала минимальные победы со счетом 1:0. Сперва на выезде без вариантов обыграли «ПАОК», а потом повторили трюк с «МОЛ Види» на «Стэмфорд Бридж».

    Далее был БАТЭ и в Лондоне зафиксирована очередная победа — 3:1. Хет-трик на свой счет запписал Рубен Лофтус-Чик.

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    В Премьер-лиге дела тоже наладились. «Аристократы» набрали 27 очков после 11 туров и идут на второй строчке, отставая от «Манчестер Сити» на два пункта. В последнем туре подопечные Сарри без особых проблем справились дома с «Кристал Пэлас» — 3:1.

    Для выхода из группы англичан устроит ничья, поэтому у Сарри однозначно есть возможность экспериментировать с составом — соперник не самый сложный.

    Прогноз

    «Челси» впереди ждет сложны календарь, да и мотивация в Лиге Европы все-таки не та, что в ЛЧ для клуба такого масштаба. Для БАТЭ все наоборот — такие поединки являются самыми яркими пятнами в карьере многих футболистов борисовской команды.

    Ожидаем, что лондонцы вновь выйдут на поле не в оптимальном составе, но готовность БАТЭ противостоять даже такому «Челси» вызывает огромные сомнения. Ставим на победу англичан с форой -1 гол за 1,62. 0

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    Прогноз на БАТЭ — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62. В четверг, 8 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги Европы борисовский БАТЭ будет принимать на своем поле лондонский «Челси». Матч начнется в 20:55 мск.
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