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    Португальцы будут терпеть и трудиться

    «Бенфика» — «Аякс». Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов 7 ноября 2018 года

    Лига чемпионов Бенфика Португалия Аякс
    Прогноз на «Бенфика» — «Аякс»
    Франко Серви
    В 4-м туре группы Е «Бенфика» примет у себя дома «Аякс» 7 ноября. Матч начнется в 23:00 по Москве. Прогноз на «Бенфика» — «Аякс».
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    «Бенфика»

    Поражение «Аяксу» на 92-й минуте последнего матча ЛЧ было для команды Руй Витории настолько болезненным, что она немного приболела и проиграла еще две игры в чемпионате Португалии: «Белененсешу» (0:2) и «Морейренси» (1:3).

    Иначе как диким невезением такие результаты не назовешь. Ведь «Бенфика» в этих матчах имела в 1,5 раза больше моментов, чем соперники. Наносила более 20-ти ударов за игру и подала в сумме 19 угловых.

    Это позволило конкурентам поменяться с «орлами» строчками в турнирной таблице Примейра-лиги. Теперь «Брага» идет второй, а «Спортинг» — третьим. Короче, нужен бубен. Срочно.

    «Аякс»

    Голландские «евреи» не проигрывают уже девять матчей подряд с учетом всех турниров. Причем за эти девять поединков «аяксиды» пропустили всего один гол — от «Баварии».

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    К слову, как раз с мюнхенским суперклубом и ведет основную борьбу команда Эрика Тен Хага за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Пока что у обоих коллективов по семь очков и одинаковая разница забитых-пропущенных (+4).

    В предпоследнем туре национального первенства «Аякс» разобрался с прямым конкурентом за пьедестал — «Фейеноордом» — 3:0. Правда, сильно пособило ранее удаление в составе соперника. «Фейе» остался в меньшинстве уже на 5-й минуте матча, так что ничто не помешало «евреям» нанести сумасшедшие 28 ударов.

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    С точки зрения соотношения количество-качество, три гола выглядят даже слабеньким результатом. Ведь один из голов «Гордость юга» забила себе сама.

    Прогноз

    «Glorioso» навряд ли прибегнут к нашим советам и не принесут бубен на «Эштадиу да Луш». Но мы все равно считаем, что такое невезение не может продолжаться слишком долго.

    Мы же помним: терпение и труд все… Так что ждем как минимум одного гола от хозяев. Равно как и от гостей. Логика проста: после такого обидного поражения в Амстердаме «Бенфика» наверняка рванет вперед без оглядки — гордость-то задета.

    А «евреям» только того и нужно — обязательно подловят на ошибке. Возможно, это будет единственный гол команды Тен Хага, но он будет. По крайней мере, все ведет к этому.

    Наш прогноз — «Обе забьют» за 1,71. 0

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    Прогноз на «Бенфика» — «Аякс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71. В 4-м туре группы Е «Бенфика» примет у себя дома «Аякс» 7 ноября. Матч начнется в 23:00 по Москве.
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