«Бенфика» — «Аякс». Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов 7 ноября 2018 года

«Бенфика»
Поражение «Аяксу» на 92-й минуте последнего матча ЛЧ было для команды Руй Витории настолько болезненным, что она немного приболела и проиграла еще две игры в чемпионате Португалии: «Белененсешу» (0:2) и «Морейренси» (1:3).
Иначе как диким невезением такие результаты не назовешь. Ведь «Бенфика» в этих матчах имела в 1,5 раза больше моментов, чем соперники. Наносила более 20-ти ударов за игру и подала в сумме 19 угловых.
Это позволило конкурентам поменяться с «орлами» строчками в турнирной таблице Примейра-лиги. Теперь «Брага» идет второй, а «Спортинг» — третьим. Короче, нужен бубен. Срочно.
«Аякс»
Голландские «евреи» не проигрывают уже девять матчей подряд с учетом всех турниров. Причем за эти девять поединков «аяксиды» пропустили всего один гол — от «Баварии».
К слову, как раз с мюнхенским суперклубом и ведет основную борьбу команда Эрика Тен Хага за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Пока что у обоих коллективов по семь очков и одинаковая разница забитых-пропущенных (+4).
В предпоследнем туре национального первенства «Аякс» разобрался с прямым конкурентом за пьедестал — «Фейеноордом» — 3:0. Правда, сильно пособило ранее удаление в составе соперника. «Фейе» остался в меньшинстве уже на 5-й минуте матча, так что ничто не помешало «евреям» нанести сумасшедшие 28 ударов.
С точки зрения соотношения количество-качество, три гола выглядят даже слабеньким результатом. Ведь один из голов «Гордость юга» забила себе сама.
Прогноз
«Glorioso» навряд ли прибегнут к нашим советам и не принесут бубен на «Эштадиу да Луш». Но мы все равно считаем, что такое невезение не может продолжаться слишком долго.
Мы же помним: терпение и труд все… Так что ждем как минимум одного гола от хозяев. Равно как и от гостей. Логика проста: после такого обидного поражения в Амстердаме «Бенфика» наверняка рванет вперед без оглядки — гордость-то задета.
А «евреям» только того и нужно — обязательно подловят на ошибке. Возможно, это будет единственный гол команды Тен Хага, но он будет. По крайней мере, все ведет к этому.
Наш прогноз — «Обе забьют» за 1,71. 0