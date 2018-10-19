«Анжи» — ЦСКА. Прогноз и ставки на РПЛ 19 октября 2018 года

В пятницу, 19 октября, «Анжи» на своем поле сыграет с ЦСКА в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Каспийске, начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Анжи» — ЦСКА.

«Анжи»

Футболисты «Анжи» грозились не выйти на поле в этой игре из-за задолженности по зарплате, но все же встреча состоится в запланированное время.

Махачкалинцы в десяти поединках российской Премьер-лиги смогли заработать 10 очков и занимают 11 место в турнирной таблице.

С учетом кубкового поединка «орлы» не проигрывают уже четыре матча подряд. В восьмом туре они неожиданно нанесли гостевое поражение столичному «Динамо» со счетом 1:0.

Затем выбили «Чайку» из Кубка России, обыграв их в гостях — 2:1. В девятом игровом дне «Анжи» сенсационно обыграл на своем поле «Зенит» (2:1), забив победный гол в меньшинстве.

В последнем матче чемпионата «желто-зеленые» поделили очки с соседями, сыграв вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0.

У «орлов» дисквалифицированы защитник Дмитрий Белоруков и полузащитник Мохаммед Рабиу.

ЦСКА

«Армейцы» в 10 матчах российского чемпионата положили в свою копилку 16 баллов и расположились на шестой строке в турнирной таблице.

Проиграв в 10 туре РПЛ московскому «Локомотиву» (0:1) на своем стадионе, «красно-синие» прервала 9-матчевую беспроигышную серию.

Подопечные Гончаренко также вылетели из розыгрыша Кубка России, проиграв в серии после матчевых пенальти «Тюмени», но в этой встречи они играли резервным составом.

Гостевые поединки этого сезона принесли ЦСКА две победы и три ничейных результата, пропустив в этих матчах всего лишь два гола.

Все прогнозы на футбол

Защитник Никита Чернов дисквалифицирован, а травмированы полузащитники Кристиан Бистрович и Александр Макаров.

В прошлом сезоне «армейцы» в двух играх взяли верх над «Анжи». В Каспийске — 3:1, в Москве — 2:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ЦСКА — 1.50, победа «Анжи» — 8.25, ничья — 4.10.

Несмотря на сложное положение дел в клубе, «Анжи» в последнее время исправно набирает очки. Даже если, дагестанцы и проиграют в этой игре, то поражение будет минимальным.

Наш прогноз — победа «Анжи» с форой (+1,5) за 1.70. 0