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    Совершит ли Греция реванш против Венгрии?

    Греция — Венгрия. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 12 октября 2018 года

    Лига наций Сборная Греции Сборная Венгрии
    Прогноз на Греция — Венгрия
    В первом матче Венгрия одолела Грецию
    В рамках 3-го тура Лиги наций сборная Греции примет на своем поле команду Венгрии 12 октября. Начало поединка — в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Греция — Венгрия.
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    Греция

    Сборная Греции не попала на чемпионат мира-2018, хотя и сумела пробиться в стыковые матчи за право сыграть на российском мундиале. Тогда на ее пути стала команда Хорватии — эллины проиграли с общим счетом 4:1.

    Поединки против будущего финалиста мирового форума стали первыми в серии из семи матчей, которые были проведены балканцами до сегодня. В них подопечные Михаэля Скиббе сумели выиграть лишь дважды.

    Одна из этих побед пришлась на стартовый матч Лиги наций, где на выезде была обыграна сборная Эстонии (1:0). Но уже во втором туре греки уступили на выезде своему грядущему сопернику со счетом 1:2, из-за чего занимают третью позицию в группе, где с шестью очками лидирует Финляндия.

    Венгрия

    В отличие от своих ближайших оппонентов, сборная Венгрии не сумела завоевать право даже на стыковые поединки за право отправиться на ЧМ-2018. Мадьяры финишировали на третьей позиции в отборочной группе, уступив первые две Португалии и Швейцарии.

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    После завершения квалификации на российский мундиаль команда добыла только две победы в восьми поединках, где шесть пришлись на контрольные игры. Не удивительно, что назначенный в октябре 2017 года на пост наставника сборной Жорж Лекенс был уволен летом этого года после трех поражений и одной ничьей.

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    В Лиге наций коллектив стартовал уже под руководством нового рулевого Марко Росси. С ним во главе подопечные потерпели поражение от Финляндии (0:1) на выезде, но зато одолели в домашних стенах Грецию (2:1), благодаря чему занимают вторую строчку в группе.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что Греция выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0

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    Прогноз на Греция — Венгрия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33. В рамках 3-го тура Лиги наций сборная Греции примет на своем поле команду Венгрии 12 октября. Начало поединка — в 21:45 по московскому времени.
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