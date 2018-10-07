ПСЖ — «Лион». Прогноз и ставки на матч Лиги 1 7 октября 2018 года

В девятом туре французского первенства ПСЖ на своем поле примет «Лион». Матч начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на ПСЖ — «Лион».

ПСЖ

ПСЖ выиграл восемь из восьми поединков внутреннего первенства и с восьмиочковым отрывом расположился на первой строке в турнирной таблице. Парижане в первую очередь рассчитывают на мощь атаки: ни в одном туре с начала сезона они не забивали меньше трех голов, тогда как сумели не пропустить лишь от «Кана», «Сент-Этьена» и «Ниццы».

Это уже вылезло боком подопечным Томаса Тухеля в Лиге чемпионов, где случилась единственная пока что неудача в текущей кампании — в первом матче группового раунда еврокубка поражением им нанес «Ливерпуль» (3:2). Тем не менее, в чемпионате пока что не нашлось никого, кто сполна использовал бы изъяны в обороне «Пари Сен-Жермен».

Чемпион Франции уже начал выигрывать и главном еврокубке, не оставив ни единого шанса «Црвене Звезде» (6:1) во втором туре группового этапа. Тем не менее, неудача в Англии все еще не позволяет ему находиться на первых двух позициях, которые дают право играть в плей-офф, и находится на третьей строчке.

«Лион»

Уже по итогам первых трех туров появилось подозрение, что «Лиону» не удастся на равных конкурировать с гегемоном Лиги 1. Коллектив победил в двух домашних матчах и проиграл на выезде, хотя в прошлом сезоне «ткачи» не особо различали место поединков: на чужих полях они добыли на четыре очка меньше.

В целом, «Ткачи» выступают довольно успешно на внутренней арене, ведь по итогам восьми сыгранных туров находятся в группе лидеров. И все же побороться за чемпионство у подопечных Бруно Женезио вряд ли получится, поскольку «Пари Сен-Жермен» уже оторвался на десять очков.

В последнем туре Лиги 1 команда на своем поле сыграла вничью с «Нантом» (1:1), хотя мог вырвать победу, если бы Набиль Фекир реализовал пенальти на 81-й минуте. Затем не получилось победить и в Лиге чемпионов — игра «Шахтером» (2:2) также завершилась вничью.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 7,50, а ничья — в 5,80.

Рекомендуем ставить на то, что Неймар забьет, ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0