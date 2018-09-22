«Ахмат» — «Оренбург». Прогноз и ставки на матч РПЛ 22 сентября 2018 года

В рамках 8-го тура российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» будет принимать «Оренбург». Встреча пройдет на «Ахмат-Арена» 22 сентября. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Ахмат» — «Оренбург».

«Ахмат»

Чеченский клуб в семи матчах смог заработать 10 баллов и расположился на седьмой строке турнирной таблицы РПЛ, уступая пятому еврокубковому месту всего лишь два пункта.

Бело-зеленые еще не проигрывали в этом чемпионате на своем поле, набрав в трех встречах семь очков. «Ахмат» обыграл «Енисей» (1:0) и «Уфу» (2:1), а также была ничья с «Рубином» (1:1).

А вот в выездных встречах «волки» уступили в трех из четырех матчей. В игре седьмого тура грозненцы добыли три очка в Москве, одолев «Спартак» со счетом 2:1.

В лазарете команды находится албанский полузащитник Одисе Роши, который выбыл на длительный строк.

«Оренбург»

«Оренбург» имеет такое же количество баллов, как и их предстоящий соперник, но идет строкой выше из-за лучшей разницы мячей.

После поражения на старте сезона от столичного «Спартака», затем газовики выдали серию из трех побед кряду. Поочередно были обыграны «Крылья Советов» (3:0), «Локомотив» (1:0) и «Анжи» (3:1).

Но вот уже три тура «сине-белые» выиграть не могут. Сначала сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) на своем поле, а потом две встречи проиграли — «Динамо» (0:2) в гостях и «Зениту» (1:2) дома.

Календарь и таблица РПЛ

В составе «Оренбурга» на данный момент нет травмированных игроков.

Между собой команды играли последний раз в РПЛ в сезоне 2016/17. И тогда оппоненты обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1.

Прогноз

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ахмата» — 1.97, победа «Оренбурга» — 4.40, ничья — 3.35.

На тренерском мостике грозненцев произошла рокировка, вернулся в клуб новый-старый тренер Рашид Рахимов. При нем «Ахмат» совершил удачный вояж в Москву, где добыл три очка.

Прогнозируем, что и в первой домашней игре при Рахимове чеченский клуб одержит победу. 0