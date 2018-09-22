ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДело Роналду: пока только на словах Джанни ИнфантиноФИФА возьмется за теневые деньги мирового футбола «Амур» — ЦСКАКХЛ. ЦСКА разгромил «Амур», «Нефтехимик» примет «Ак Барс»
  • 20:00
    • Волейболисты сборной России обыграли Голландию на ЧМ
  • 18:51
    • Глушаков тренируется с «молодежкой» «Спартака»
  • 18:04
    • Федерация футбола Испании запретила проводить матчи Примеры в США
  • 17:50
    • Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг
  • 14:34
    • Джилардино завершил карьеру
  • 13:56
    • Месси — лучший игрок первого тура группового этапа ЛЧ
  • 13:25
    • Московское «Динамо» начало переговоры со Знарком
    Все новости спорта

    Рахимов триумфально вернется в Грозный

    «Ахмат» — «Оренбург». Прогноз и ставки на матч РПЛ 22 сентября 2018 года

    Ахмат Оренбург
    Прогноз на «Ахмат» — «Оренбург»
    Рашид Рахимов
    В рамках 8-го тура российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» будет принимать «Оренбург». Встреча пройдет на «Ахмат-Арена» 22 сентября. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Ахмат» — «Оренбург».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Ахмат»

    Чеченский клуб в семи матчах смог заработать 10 баллов и расположился на седьмой строке турнирной таблицы РПЛ, уступая пятому еврокубковому месту всего лишь два пункта.

    Бело-зеленые еще не проигрывали в этом чемпионате на своем поле, набрав в трех встречах семь очков. «Ахмат» обыграл «Енисей» (1:0) и «Уфу» (2:1), а также была ничья с «Рубином» (1:1).

    А вот в выездных встречах «волки» уступили в трех из четырех матчей. В игре седьмого тура грозненцы добыли три очка в Москве, одолев «Спартак» со счетом 2:1.

  • «Спартаку» нужно учиться жить без Промеса
  • Реакция спортивных СМИ на домашнее поражение красно-белых от «Ахмата»
  • 17/09/2018

    • В лазарете команды находится албанский полузащитник Одисе Роши, который выбыл на длительный строк.

    «Оренбург»

    «Оренбург» имеет такое же количество баллов, как и их предстоящий соперник, но идет строкой выше из-за лучшей разницы мячей.

    После поражения на старте сезона от столичного «Спартака», затем газовики выдали серию из трех побед кряду. Поочередно были обыграны «Крылья Советов» (3:0), «Локомотив» (1:0) и «Анжи» (3:1).

    Но вот уже три тура «сине-белые» выиграть не могут. Сначала сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) на своем поле, а потом две встречи проиграли — «Динамо» (0:2) в гостях и «Зениту» (1:2) дома.

    Календарь и таблица РПЛ

    В составе «Оренбурга» на данный момент нет травмированных игроков.

    Между собой команды играли последний раз в РПЛ в сезоне 2016/17. И тогда оппоненты обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1.

    Прогноз

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ахмата» — 1.97, победа «Оренбурга» — 4.40, ничья — 3.35.

    На тренерском мостике грозненцев произошла рокировка, вернулся в клуб новый-старый тренер Рашид Рахимов. При нем «Ахмат» совершил удачный вояж в Москву, где добыл три очка.

    Прогнозируем, что и в первой домашней игре при Рахимове чеченский клуб одержит победу. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    4.76
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фортуна
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Монако — Ним
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Уэска — Реал Сосьедад
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Енисей — Урал
  • Завтра в 11:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо — Анжи
  • Завтра в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Рубин
  • Завтра в 16:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Саутгемптон
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Бафетимби Гомис
  • Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 1
    • 19:41 19/09/2018     «Виктория» — ЦСКА
  • Новому ЦСКА не хватает опыта, но хватает характера
    • Вчера в 02:14     «Реал» впервые в новом сезоне Ла Лиги потерял очки
  • «Реал» не победил «Атлетик» из-за Лопетеги
    • 19:39 16/09/2018
    Прогноз на «Ахмат» — «Оренбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97. В рамках 8-го тура российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» будет принимать «Оренбург». Встреча пройдет на «Ахмат-Арена» 22 сентября. Начало матча — в 19:00 мск.
    Тоже интересно
    Клаудио Маркизио Футбол «Серый» Маркизио и недоработка «Зенита»Выездная ничья «Зенита» с «Копенгагена» в Лиге Европы — в нашем обзоре прессы 15:560
  • 11:31
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с Агуэро
  • 10:29
    • Александрова обыграла Остапенко на турнире в Сеуле
  • 09:04
    • Ковальчук забросил первую шайбу за «Лос-Анджелес»
    РУСАДА Прочие РУСАДА восстановлено в правах. Российский спорт выходит из кризисаWADA приняло важное решение, которое, впрочем, пока не решает всех проблем 14:030
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поможет ли «Монако» возвращение Головина?
  • 4.76
    •
  • 18:36
    • Сборная Уругвая продлила контракт с главным тренером
  • 18:19
    • УЕФА назвал лучшего игрока недели в Лиге Европы
  • 17:38
    • «Молодежка» «Ростова» разгромила «Уфу»
    Футболисты «Боруссии» Футбол Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 3Завершаем рассказ о величайших играх главного клубного турнира Европы 12:540
  • 08:48
    • Медведева лидирует на турнире в Канаде после короткой программы
  • 17:14
    • «Слован» одержал победу над «Адмиралом»
  • 17:02
    • ЦСКА на выезде одолел «Амур»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие