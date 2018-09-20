«МОЛ Види» — БАТЭ. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 20 сентября 2018 года

«МОЛ Види»
Чемпион Венгрии в этом сезоне приятно удивил. Команда сербского специалиста Марко Николича была остановлена греческим АЕКом в шаге от группового этапа Лиги чемпионов.
В первом поединке венгры проиграли на своем поле со счетом 1:2, а в ответном поединке не смогли дожать соперника, который заканчивал игру вдевятером, сыграв вничью — 1:1.
До этого этапа ЛЧ «красно-синие» прошли три раунда квалификации. Поочередно были выбиты люксембургский «Дюделанж» (2:1 и 1:1), болгарский «Лудогорец» (1:0 и 0:0) и шведский «Мальме» (0:0 и 1:1).
После шести туров внутреннего первенства клуб из Секешфехервара занимает только восьмое место, набрав всего лишь девять баллов и уступает первому «Ференцварошу» 11 пунктов.
БАТЭ
БАТЭ тоже проходил квалификацию в Лиге чемпионов и также дошел до раунда плей-офф, где сразился с чемпионом Голландии ПСВ.
Белорусы оказали сопротивление только в домашней игре, упустив ничейный результат в самом конце встречи — 2:3, а в гостях борисовчане провалили поединок и разгромно проиграли со счетом 0:3.
До финального раунда квалификации желто-синие преодолели на один этап меньше, чем их предстоящий соперник. Выбили чемпиона Финляндии ХИК (0:0 и 2:1) и чемпиона Азербайджана «Карабах» (1:1 и 1:0).
Календарь и таблица Лиги Европы
В чемпионате Белоруссии дружина Алексея Баги уверенно лидирует после 20 туров, опережая ближайшего преследователя на семь очков.
Соперники встречались между собой три года тому назад в квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч сильнее оказались белорусы (2:1). В Венгрии оппоненты сыграли вничью со счетом 1:1, а в Белоруссии хозяева победили — 1:0.
Прогноз
В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «МОЛ Види» — 2.70, победа БАТЭ — 2.95, ничья — 3.10.
Помимо этих команд в этом квартете также выступают английский «Челси» и греческий ПАОК. Лондонцы считаются безоговорочным фаворитом этой группы, а за второе место должны поспорить оставшиеся три клуба, у которых приблизительно равные шансы на успех.
Так, что каждое очко будет ценится на вес золота. Белорусский коллектив имеет более богатый опыт выступления на групповых этапах, поэтому, в этом поединке отдадим предпочтение ему.
Наш прогноз — победа БАТЭ с форой (0) за 2.02. 0