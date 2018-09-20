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    «МОЛ Види» — БАТЭ. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 20 сентября 2018 года

    Лига Европы БАТЭ
    Прогноз на «МОЛ Види» — БАТЭ
    Алексей Бага
    В четверг, 20 сентября, в первом туре группового раунда Лиги Европы венгерский «МОЛ Види» на своем поле примет белорусский БАТЭ. Поединок, который пройдет 20 сентября в Венгрии, начнется в 19:55 по мск. Прогноз на «МОЛ Види» — БАТЭ.
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    «МОЛ Види»

    Чемпион Венгрии в этом сезоне приятно удивил. Команда сербского специалиста Марко Николича была остановлена греческим АЕКом в шаге от группового этапа Лиги чемпионов.

    В первом поединке венгры проиграли на своем поле со счетом 1:2, а в ответном поединке не смогли дожать соперника, который заканчивал игру вдевятером, сыграв вничью — 1:1.

    До этого этапа ЛЧ «красно-синие» прошли три раунда квалификации. Поочередно были выбиты люксембургский «Дюделанж» (2:1 и 1:1), болгарский «Лудогорец» (1:0 и 0:0) и шведский «Мальме» (0:0 и 1:1).

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    После шести туров внутреннего первенства клуб из Секешфехервара занимает только восьмое место, набрав всего лишь девять баллов и уступает первому «Ференцварошу» 11 пунктов.

    БАТЭ

    БАТЭ тоже проходил квалификацию в Лиге чемпионов и также дошел до раунда плей-офф, где сразился с чемпионом Голландии ПСВ.

    Белорусы оказали сопротивление только в домашней игре, упустив ничейный результат в самом конце встречи — 2:3, а в гостях борисовчане провалили поединок и разгромно проиграли со счетом 0:3.

    До финального раунда квалификации желто-синие преодолели на один этап меньше, чем их предстоящий соперник. Выбили чемпиона Финляндии ХИК (0:0 и 2:1) и чемпиона Азербайджана «Карабах» (1:1 и 1:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В чемпионате Белоруссии дружина Алексея Баги уверенно лидирует после 20 туров, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

    Соперники встречались между собой три года тому назад в квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч сильнее оказались белорусы (2:1). В Венгрии оппоненты сыграли вничью со счетом 1:1, а в Белоруссии хозяева победили — 1:0.

    Прогноз

    В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «МОЛ Види» — 2.70, победа БАТЭ — 2.95, ничья — 3.10.

    Помимо этих команд в этом квартете также выступают английский «Челси» и греческий ПАОК. Лондонцы считаются безоговорочным фаворитом этой группы, а за второе место должны поспорить оставшиеся три клуба, у которых приблизительно равные шансы на успех.

    Так, что каждое очко будет ценится на вес золота. Белорусский коллектив имеет более богатый опыт выступления на групповых этапах, поэтому, в этом поединке отдадим предпочтение ему.

    Наш прогноз — победа БАТЭ с форой (0) за 2.02. 0

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