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    «Спортинг» оставит азербайджанских гостей ни с чем

    «Спортинг» — «Карабах». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 20 сентября 2018 года

    Лига Европы Спортинг Лиссабон Португалия
    Прогноз на «Спортинг» — «Карабах»
    «Спортинг» хорошо начал сезон
    20 сентября на «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоится матч первого тура в группе E Лиги Европы между местным «Спортингом» и «Карабахом». Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Карабах».
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    «Спортинг»

    По итогам прошлого сезона «Спортинг» не сумел пробиться в Лигу чемпионов, отстав от зоны главного еврокубка на три очка. Ситуацию усугубила неадекватная реакция болельщиков на плохие выступления коллектива, которую подогрела критика игроков со стороны тогдашнего президента «Львов» Бруну де Карвалью, когда они ворвались на базу клуба и физически атаковали футболистов.

    Это привело к уходу целого ряда исполнителей, за некоторых из которых даже не удалось выручить денег, поскольку они расторгли контракт. И все же, лиссабонцы сумели пережить этот скандал и восстановили нормальную атмосферу в раздевалке и вокруг команды.

    То, что дела постепенно налаживаются, подтверждают результаты матчей уже стартовавшего сезона. В первых пяти официальных поединках «Спортинг» не знает поражений и выиграл в четырех встречах при одной ничьей в дерби против «Бенфики» (1:1).

    «Карабах»

    Старт еврокубков начался для «Карабаха» участием в Лиге чемпионов, где подопечные Курбана Курбанова уступили борьбу в 3-м квалификационном раунде БАТЭ с общим счетом 1:2 после прохода словенской «Олимпии» и албанского «Кукеси». Тем самым коллектив из Азербайджана упустил шанс снова напомнить о себе после прошлогоднего выступления в главном клубном турнире Старого света, когда ему удалось дважды отобрать очки у «Атлетико».

    В Лиге Европы команде снова выпал жребий в лице соперника из бывшего СССР — «Шерифа». И хотя в Молдове команда уступила со счетом 0:1, в ответном поединке ей удалось отыграться и победить с крупным счетом 3:0.

    После этого «Карабах» провел лишь один матч, когда в матче азербайджанской Премьер-лиги победил на своем поле «Сумкаит» с минимальным счетом. Впрочем, грядущий соперник обещает стать для клуба настоящим испытанием.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, а ничья — в 5,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Спортинг» выиграет, и в матче будет забито четыре или более мячей за 3,10. 0

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