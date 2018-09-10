Россия — Чехия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 10 сентября 2018 года

Россия
Минувшим летом сборная России приятно удивила своим выступлением на домашнем чемпионате мира.
На групповом этапе подопечные Станислава Черчесова хоть и проиграли Уругваю (0:3), но победили Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), чего хватило для выхода в плей-офф.
В 1/8 финала россияне обыграли Испанию (1:1, 4:3 — по пенальти), а в четвертьфинале уступили Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).
Накануне сборная России дебютировала в Лиге наций, выиграв в гостях у Турции (2:1) благодаря голам Дениса Черышева и Артема Дзюбы.
К слову, Дзюба и Федор Кудряшов получили травмы, так что с Чехией сыграть не смогут.
Чехия
Сборной Чехии пробиться на чемпионат мира 2018 года не удалось. В своей отборочной группе она пропустила вперед Германию и Северной Ирландии.
В этом году чехи провели четыре товарищеских матча, в которых обыграли Китай (4:1) и Нигерию (1:0), а также проиграли Уругваю (0:2) и Австралии (0:4).
Ранее подопечные Карела Яролима тоже стартовали в Лиге наций, но не так удачно, как россияне, ведь у себя дома потерпели поражение от Украины (1:2).
Забив гол уже в дебюте игры, чехи отдали инициативу сопернику, за что и поплатились. В целом игра чешской сборной разочаровала.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной России — 1.88, победа сборной Чехии — 4.90, ничья — 3.50.
Судя по последней встрече, чехи далеки от идеального состояния. Они по всем компонентам уступили подопечным Андрея Шевченко, так что ждать от них внезапного взлета мы бы не стали.
А вот команда Станислава Черчесова неплохо сыграла в Турции, поэтому имеет все шансы порадовать ростовских болельщиков даже без Дзюбы в составе. Наш прогноз — победа сборной России.
Еще один вариант — «победа сборной России и тотал меньше 3,5» за 2.17. Считаем, что встреча не будет уж слишком результативной, поскольку чехи уделят особое внимание обороне, тогда как россияне после непростого выезда в Турцию вряд ли будут рвать жилы. 0