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    Не навредит ли сборной России отсутствие Дзюбы?

    Россия — Чехия. Прогноз и ставки на товарищеский матч 10 сентября 2018 года

    Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Чехии
    Прогноз на Россия — Чехия
    Артем Дзюба и Денис Черышев
    В понедельник, 10 сентября, сборная России на своем поле примет команду Чехии в рамках товарищеского матча. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Россия — Чехия.
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    Россия

    Минувшим летом сборная России приятно удивила своим выступлением на домашнем чемпионате мира.

    На групповом этапе подопечные Станислава Черчесова хоть и проиграли Уругваю (0:3), но победили Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1), чего хватило для выхода в плей-офф.

    В 1/8 финала россияне обыграли Испанию (1:1, 4:3 — по пенальти), а в четвертьфинале уступили Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).

    Накануне сборная России дебютировала в Лиге наций, выиграв в гостях у Турции (2:1) благодаря голам Дениса Черышева и Артема Дзюбы.

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    Чехия

    Сборной Чехии пробиться на чемпионат мира 2018 года не удалось. В своей отборочной группе она пропустила вперед Германию и Северной Ирландии.

    В этом году чехи провели четыре товарищеских матча, в которых обыграли Китай (4:1) и Нигерию (1:0), а также проиграли Уругваю (0:2) и Австралии (0:4).

    Ранее подопечные Карела Яролима тоже стартовали в Лиге наций, но не так удачно, как россияне, ведь у себя дома потерпели поражение от Украины (1:2).

    Забив гол уже в дебюте игры, чехи отдали инициативу сопернику, за что и поплатились. В целом игра чешской сборной разочаровала.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной России — 1.88, победа сборной Чехии — 4.90, ничья — 3.50.

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    Судя по последней встрече, чехи далеки от идеального состояния. Они по всем компонентам уступили подопечным Андрея Шевченко, так что ждать от них внезапного взлета мы бы не стали.

    А вот команда Станислава Черчесова неплохо сыграла в Турции, поэтому имеет все шансы порадовать ростовских болельщиков даже без Дзюбы в составе. Наш прогноз — победа сборной России.

    Еще один вариант — «победа сборной России и тотал меньше 3,5» за 2.17. Считаем, что встреча не будет уж слишком результативной, поскольку чехи уделят особое внимание обороне, тогда как россияне после непростого выезда в Турцию вряд ли будут рвать жилы. 0

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    Прогноз на Россия — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88. В понедельник, 10 сентября, сборная России на своем поле примет команду Чехии в рамках товарищеского матча. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 19:00 по московскому времени.
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