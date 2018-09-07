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    «Соколы» не напугают «цыплят»

    Румыния — Черногория. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА 7 сентября 2018 года

    Лига наций Сборная Румынии
    Прогноз на Румыния — Черногория
    Александру Кипчу
    В 1-м туре Лиги наций сборная Румынии 7 сентября примет на своем поле сборную Черногории. Матч начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на Румыния — Черногория.
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    Румыния

    «Цыплята» — не частые гости Мундиалей. Вот и на мировое первенство в России «желтые» пробиться не смогли. В квалификации команда Даума/Контры заняла четвертое место среди шести команд, сумев набрать 13 очков в 10 матчах.

    Текущие результаты сборной Румынии неплохи: уже четыре матча «трехцветные» только побеждают. Причем два поединка (против Швеции и против Финляндии) закончились «всухую». Однако матчи с Израилем и Чили команда Космана Контры вытащила в последнюю 10-минутку матчей.

    Ключевая статистика. Основная «фишка» сборной Румынии — грубость. Например, в каждом из последних двух матчей (Финляндия, Чили) «цыплята» получали по три желтых карточки и нарушали правила 15 и 22 раза соответственно.

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    • В квалификации чемпионата мира 2018 «трехцветные» получали в среднем ровно две желтые за 12,5 фолов в матче.

    Черногория

    Горцы тоже не смогли прорваться в финальный турнир чемпионата мира в России. По итогу квалификации они уступили сборной Дании четыре очка и заняли только третье место.

    Примечательно, что «храбрые соколы» обычно «соколились» только в родных стенах, ведь на выезде команда Любиши Тумбаковича набрала 7 очков и пропустила в два раза больше мячей, чем дома (8).

    Ключевая статистика. В квалификации чемпионата мира 2018 сборная Черногории показала интересную детали. Результат первого тайма обычно решал исход всего поединка. Так, если горцы выигрывали первую половину, они доводили дело до выигранного матча (4 матча).

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    Однако, когда «соколы» уходили в раздевалку в статусе проигрывающей команды, этот статус от них никуда не девался и по истечению 90 минут (3 матча).

    Прогноз

    Если учитывать квалификацию, сборная Черногории не выигрывает уже шесть матчей. Даже против боснийцев «соколы» не смогли показать достойной игры — 0:0 при отсутствии попаданий в створ.

    Поэтому не удивительно, что букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам этого поединка. В квалификации мирового первенства горцы оказались сильнее румынов. В Клуже команды сыграли 1:1, в Подгорице 1:0 победили хозяева.

    Но даже в первом матче было заметно преимущество «желтых». Поэтому рискнем прогнозировать непроигрыш хозяев поля. Наша ставка — «1Х + ТМ 2,5» за 1,84. 0

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    Прогноз на Румыния — Черногория. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84. В 1-м туре Лиги наций сборная Румынии 7 сентября примет на своем поле сборную Черногории. Матч начнется в 21:45 по Москве.
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