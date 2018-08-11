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    Атака начинается с обороны

    «Хаддерсфилд» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 1-го тура английской Премьер-лиги 11 августа

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Челси
    Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Челси»
    Тьемуэ Бакайоко
    В первом туре нового сезона АПЛ «Хаддерсфилд» 11 августа примет на своем поле «Челси». Матч начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Челси».
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    «Хаддерсфилд»

    Девять товарищеских матчей. Именно столько сыграл «Хаддерсфилд» во время летнего межсезонья. Вопрос — они вообще в отпуск уходили?

    Впрочем, им и нельзя было — прошлый чемпионат «терьеры» еле спасли. До зоны вылета оставалось четыре очка. Поэтому последние матчи команды (ничьи с «Ман Сити» и «Челси») — подвиг, не иначе.

    Больше всего команде Давида Вагнера нужно было работать над созданием моментов. По итогу прошлого чемпионата «Хаддерсфилд» поделил с «Суонси» звание самой малорезультативной команды — всего 28 забитых.

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    • Ключевой показатель, за который можно зацепиться, это тоталы голов. «Терьеры» заняли второе место по количеству матчей на ТМ 2,5 — 24 игры. А по матчам на ТМ 0,5 поделили лидерство с «Брайтоном» и «Саутгемптоном» — по 5.

    «Челси»

    «Чётокактотак». Этим мудреным словом лучше всего можно описать ситуацию с текущей формой лондонского клуба. Многие ждали буквально взрыва от Маурицио Сарри в Суперкубке. А получился пшик…

    В ответ таким «ждунам» и критиканам хочется лишь сказать — Сарри тоже человек, ему нужно время. Многие тренеры ломались по приходу в самый суровый чемпионат Европы. Тем более, что один матч далеко не показатель.

    В поединке против «Манчестер Сити» «пенсионеры» нанесли всего пять ударов. Однако точность была неплохой — 3 попадания в рамку. Другое дело, что «Челси» никак не мог пройти грамотную оборону «горожан» — три удара были дальними.

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    Также непонятки творятся с менеджментом клуба. Продажа Куртуа в «Реал» за 35 миллионов евро. Подписание ему на смену вратаря «Атлетика» Кепы за 80 млн. Аренда Ковачича и вопросы к Виллиану. Все это навевает мрак на будущее лондонского гранда.

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    • Но просвет есть. Молодежь на Кубке чемпионов неплохо себя проявила, да и менеджеры «Челси», вроде бы, не мальчики с улицы — могут отличить достойного игрока от плевел.

    Прогноз

    По предсезонным играм видно, что подопечные Давида Вагнера особо привычек не поменяли. Только в первой и последних трех играх «Хаддерсфилд» забивал. Ах, да — был еще гол в матче против «Дармштадта 98», но забит он был в ходе отыгрыша за 10 минут до конца поединка.

    Все три матча на Международном кубке чемпионов «Челси» провел вничью в основное время. Маурицио Сарри прекрасно понимает, что атака начинается с обороны. Поэтому предлагаем поставить на надежность защиты «синих».

    Наш выбор — «сухая» П2 за 2,48. 0

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