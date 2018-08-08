Куртуа перешел в «Реал», Ковачич — в «Челси»

Тибо Куртуа
Sky Sports
Об этом официально сообщают пресс-службы «Реала» и «Челси».
Куртуа будет представлен в качестве игрока «сливочных» 9 августа, после того, как пройдет медосмотр. Вратарь поставит подпись под соглашением, которое рассчитано на шесть лет.
Стоимость трансфера Куртуа не разглашается.
В рамках сделки между клубами в обратном направлении на правах аренды отправился Ковачич. Арендное соглашение хорватского хавбека с «Челси» рассчитано на один сезон.
Напомним, «Челси» за рекордную сумму нашел замену Куртуа в «Атлетике». 0