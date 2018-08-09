«Уфа» — «Прогресс Нидеркорн». Прогноз и ставки на квалификационный матч Лиги Европы 9 августа

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В четверг, 9 августа, в гости к «Уфе» приедет люксембургский клуб «Прогресс Нидеркорн» в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Уфа» — «Прогресс Нидеркорн».

«Уфа»

Команда Сергея Томарова не без труда смогла пройти предыдущую стадию отбора в Лиге Европы. В противостоянии со словенским «Домжале» все решил выездной гол.

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На своем поле «горожане» сыграли 0:0, а в ответной игре добыли нужный результат — 1:1, забив ответный мяч за три минуты до конца основного времени поединка.

В российском первенстве клуб из Башкортостана провел два матча, в которых заработал четыре очка и на данный момент занимает третью строку в турнирной таблице.

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В первом туре уфимцы на своем поле принимали чемпиона прошлого сезона — московский «Локомотив». Игра закончилась со счетом 0:0, при этом игрок «Уфы» Сильвестр Игбун не реализовал пенальти на 90 минуте встречи.

А в следующем игровом дне «горожане» разгромили дома махачкалинский «Анжи» со счетом 3:0.

Из-за перебора желтых карточек не сыграет автор гола в Словении Боян Йокич.

«Прогресс Нидеркорн»

«Осы» продолжают удивлять футбольную Европу. В прошлом сезоне они выбили шотландский «Рейнджерс», а в этом году убрали со своего пути уже двух соперников.

В первом раунде квалификации желто-черные переиграли азербайджанскую «Габалу». На выезде люксембуржцы взяли верх со счетом 2:0, а дома уступили — 0:1, и прошли дальше.

На втором этапе квалификации «Прогрессу» противостоял венгерский клуб «Гонвед». В гостях подопечные Паоло Амодио проиграли со счетом 0:1, а в ответной игре взяли верх с нужным результатом — 2:0.

В национальном первенстве «осы» в первом туре были обыграны «Рюмеланжем» в гостях со счетом 1:2.

Защитник Метин Карьер и нападающий Александр Карапетян дисквалифицированы и пропустят предстоящий поединок.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 1,37.

На победу «Прогресс Нидеркорн» предлагают — 10,00, ничья — 4,80.

Российский клуб должен воспользоваться удачным жребием и решит вопрос с выходом в следующий раунд уже в первом матче.

Люксембуржцев явно не хватает на два фронта, чему свидетельствует поражение в чемпионате от аутсайдера.

Наш прогноз — победа «Уфы» с форой (-1,5) за 2,10. 0