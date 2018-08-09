«Уфа» — «Прогресс Нидеркорн». Прогноз и ставки на квалификационный матч Лиги Европы 9 августа

«Уфа»
Команда Сергея Томарова не без труда смогла пройти предыдущую стадию отбора в Лиге Европы. В противостоянии со словенским «Домжале» все решил выездной гол.
На своем поле «горожане» сыграли 0:0, а в ответной игре добыли нужный результат — 1:1, забив ответный мяч за три минуты до конца основного времени поединка.
В российском первенстве клуб из Башкортостана провел два матча, в которых заработал четыре очка и на данный момент занимает третью строку в турнирной таблице.
В первом туре уфимцы на своем поле принимали чемпиона прошлого сезона — московский «Локомотив». Игра закончилась со счетом 0:0, при этом игрок «Уфы» Сильвестр Игбун не реализовал пенальти на 90 минуте встречи.
А в следующем игровом дне «горожане» разгромили дома махачкалинский «Анжи» со счетом 3:0.
Из-за перебора желтых карточек не сыграет автор гола в Словении Боян Йокич.
«Прогресс Нидеркорн»
«Осы» продолжают удивлять футбольную Европу. В прошлом сезоне они выбили шотландский «Рейнджерс», а в этом году убрали со своего пути уже двух соперников.
В первом раунде квалификации желто-черные переиграли азербайджанскую «Габалу». На выезде люксембуржцы взяли верх со счетом 2:0, а дома уступили — 0:1, и прошли дальше.
На втором этапе квалификации «Прогрессу» противостоял венгерский клуб «Гонвед». В гостях подопечные Паоло Амодио проиграли со счетом 0:1, а в ответной игре взяли верх с нужным результатом — 2:0.
В национальном первенстве «осы» в первом туре были обыграны «Рюмеланжем» в гостях со счетом 1:2.
Защитник Метин Карьер и нападающий Александр Карапетян дисквалифицированы и пропустят предстоящий поединок.
Прогноз
В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам, оценивая их победу коэффициентом в 1,37.
На победу «Прогресс Нидеркорн» предлагают — 10,00, ничья — 4,80.
Российский клуб должен воспользоваться удачным жребием и решит вопрос с выходом в следующий раунд уже в первом матче.
Люксембуржцев явно не хватает на два фронта, чему свидетельствует поражение в чемпионате от аутсайдера.
Наш прогноз — победа «Уфы» с форой (-1,5) за 2,10. 0