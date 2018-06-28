Япония — Польша. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира-2018 28 июня

В четверг, 28 июня, в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2018 в квартете H встретятся сборные Японии и Польши. Начало поединка в Волгограде — в 17:00 мск. Прогноз на Япония — Польша.

Япония

«Синие самураи» без особых проблем получили путевку в Россию. В финальной отборочной группе они заняли первое место, опередив Саудовскую Аравию и Австралию.

Представители «страны восходящего солнца» после завершения квалификации успели принять участие в Чемпионате Восточной Азии, где смогли занять второе место, пропустив вперед себя южнокорейцев.

В этом году японцы сыграли пять товарищеских матчей. После ничейного результата с Мали (1:1), «самураи» затем проиграли три матча кряду (Украине — 1:2, а Гане и Швейцарии — 0:2).

В первом туре мундиаля японцы смогли нанести неожиданное поражение сборной Колумбии со счетом 2:1. В этом поединке решающей стала третья минута матча, на которой прямую красную карточку получил полузащитник «Эспаньола» Санчес, сыграв рукой в своей штрафной площадке.

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Поединок с командой Сенегала (2:2) получился куда более сложным, ведь африканцы играли в полном составе и были в прекрасном настроении после победы над поляками. Игра получилась яркой, а обе команды показали, что слабых мест в их действиях хватает. Японцам пришлось дважды сравнивать счет — точные удары на счету Инуи и Хонды.

Сборная Японии принимала участие на ЧМ пять раз. Лучшее достижение — 1/8 финала в 2002-м и 2010 году.

Польша

Сборная Польши вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу, выиграв отборочную группу E. Поляки набрали 25 очков из 30 возможных, опередив Данию, Черногорию, Румынию, Армению и Казахстан.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Многие ждали, что такой сильный коллектив покажет себя во всей красе и в России, но подопечные Адама Навалки откровенно провалили мундиаль — это можно констатировать уже после двух игр — против Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3).

Если в игре с африканцами имели место досадные ошибки, которые теоретически можно назвать случайностью, то поединок с колумбийцами показал — команда находится в разобранном состоянии. Абсолютно разочаровал лидер атаки поляков Роберт Левандовски, но и его можно понять, ведт партнеры не баловали ударного форварда классными передачами, как это делают игроки «Баварии».

Прогноз

Команды встречались между собой дважды — оба раза японцы были сильнее, но было это очень давно.

Японцы — далеко не идеальный механизм на поле. Кроме того, команде достаточно не проиграть полякам, чтобы выйти в плей-офф. Поражение тоже сохраняет шансы, если оно будет не очень крупным, а в параллельной игре Сенегал одолеет Колумбию.

Да, Польша потеряла мотивацию, но это лишь на первый взгляд. Матч на ЧМ остается большим событием в карьере каждого игрока, поэтому нет сомнений, что дружина Навалки соберется и постарается громко хлопнуть дверью. У соперника в защите достаточно изъянов, поэтому мы предлагаем поставить на гол Роберта Левандовски за 2,40. Можно не сомневаться, что звездный бомбардир «Баварии» сделает все, чтобы уйти красиво. 0