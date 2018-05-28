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    Станет ли победным дебют Манчини в сборной Италии?

    Италия — Саудовская Аравия. Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 28 мая

    Прогноз на Италия — Саудовская Аравия
    Сборная Италии
    В понедельник, 28 мая, сборная Италии примет национальную команду Саудовской Аравии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в швейцарском Санкт-Галлене, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Италия — Саудовская Аравия.
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    Италия

    «Скуадра адзурра» ужасно провела отбор к ЧМ-2018, а в стыках потеряла последний шанс пройти дальше — 1:0 фиаско от шведов. В результате, впервые с 1958 года Италия будет смотреть мундиаль по телевизору.

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    Итальянцы сменили тренера, отправив в отставку Вентуру, а на тренерском посту национальной команды дебютирует Роберто Манчини, проваливший работу в «Зените».

    Тренер сходу вернул в команду опального Марио Балотелли, пригласил знакомого по Питеру Доменико Кришито. Плюс вызваны Верди, Берарди, Кьеза и Политано — вместо Кьеллини, Кандревы и Эдера.

    Итальянская команда в марте успела провести два товарищеских матча уже лишившись главного тренера — проиграв Аргентине (0:2) и сыграв вничью с Италией (1:1).

    Новый этап жизни сборной Италии начинается с разминки на не самом сильном сопернике, но даже он может доставить проблемы несыгранному коллективу, находящемуся в процессе перестройки.

    Саудовская Аравия

    «Соколы» без проблем прошли отбор и добыли путёвку на ЧМ-2018. Дружина Хуана Антонио Пицци провела в этому году целый ряд товарищеских матчей, показавших, что на своем поле команда играет куда увереннее, чем на выезде.

    Разгромив на своем поле Молдавию (3:0), аравийцы были жестоко биты на выезде Ираном (1:4). Вернувшись домой, подопечные Пицци сыграли боевую ничью с Украиной (1:1), но на выезде снова были разгромлены Бельгией (4:0).

    Два последних матча «соколы» провели в мае дома, обыграв с одинаковым счетом 2:0 сначала Алжир, а потом Грецию.

    Если оставить за скобками разгром от объективно сильной в атаке Бельгии, аравийцы прибавляют в мастерстве и в игре в защите — сухие матчи с Молдавией, Алжиром и Грецией говорят о многом.

    Прогноз


    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Италию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,17.

    За успех Саудовской Аравии предлагают 17, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 6,50.

    Несмотря на то, что Италия значительно превосходит соперника в классе, Манчини еще предстоит собрать одну команду. Учитывая то, что саудиты будут играть от обороны, а Италия в последнее время не блещет а выезде, вряд ли стоит ждать изобилия голов. Минимальная победа итальянцев — наиболе вероятный результат.

    Интересны варианты «обе команды забьют — нет» за 1, 33 и «тотал голов меньше 2,5» за 2,0, а также европейский гандикап «победа Саудовской Аравии +2 гола» — за 2,30.

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